Osnažiti saradnju sa Austrijom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Austrija bi trebalo da osnaže saradnju jednako u oblastima turizma i ekologije, ocijenili su ministar ekologije, turizma, održivog i razvoja sjevera, Vladimir Martinović i austrijski ambasador u Podgorici, Karl Miler.

Sagovornici su ocijenili da Crna Gora ima veliki potencijal za razvoj turizma, ali da se u tom procesu ne smiju narušavati prirodna bogatstva, odnosno da zaštita životne sredine mora biti imperativ.

Miler je rekao da je informisan o stanju u turizmu u Crnoj Gori, navodeći da je njihov cilj povećanje broja austrijskih turista i trajanje turstičke sezone cijelu godinu.

On je apostrofirao značaj sjevera, posebno u oblasti razvoja turizma Crne Gore, dodajući da su zainteresovani za sprovođenje projekata koji bi povećali vidljivost te regije.

Martinović je, kako je saopšteno iz njegovog Ministarstva, zahvalio što je Miler prepoznao sjever kao dragulj za razvoj i unapređenje turizma, navodeći da su im na tom putu dragocjena iskustva Austrije.

U kontekstu razvoja turizma, Martinović je rekao da misli da bi bilo dobro da dvije zemlje naprave memorandum o saradnji u toj oblasti, a koji bi se ticao promocije Crne Gore i Austrije, sa čime se austrijski ambasador saglasio i ostavio prostora za budući razgovor na tu temu.

Martinović je zahvalio na podršci Austrije na putu priključenja Crne Gore evropskoj porodici i njihovom zagovaranju otvorenog pitanje proširenja, navodeći da je cilj 44. Vlade naše članstvo u EU.

Tokom ovog susreta, Miler je rekao da vjeruju da će Crna Gora biti naredna članica EU, jer ima sve preduslove za to.

„Potrebno je samo da radite na pravi način, jer Austrija vidi Crnu Goru kao prvu narednu članicu EU“, poručio je Miler.

Martinović je rekao da je izuzetno zadovoljan što će vlade Crne Gore i Austrije da sarađuju, jer vjeruje da će austrijska iskustva ubrzati proces pristupanja.

Takođe su, kada su u pitanju zaštita životne sredine i ekologija, naveli da su to izuzetno važne oblasti i da Austrija može da pruži podršku i pomoć u ekspertskom i tehničkom smislu kako bi Crna Gora napredovala.

Miler je zahvalio Martinoviću i poručio da Austrija ostaje otvorena za saradnju i pomoć i da su spremni da rade na projektima koji su od velike koristi i važnosti za dalji razvoj Crne Gore.

