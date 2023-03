Oprezno trgovanje na svjetskim tržištima

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu se u srijedu trgovalo oprezno, jer su novi podaci pokazali da je američko tržište rada i dalje vrlo snažno, pa bi Fed u martu mogao povećati kamatne stope agresivnije nego što se očekivalo.

Dow Jones oslabio je 0,18 odsto na 32.794 boda, dok je S&P 500 ojačao 0,14 odsto na 3.992 boda, a Nasdaq indeks 0,4 odsto na 11.576 bodova, prenosi Hrportfolio.

Oprez na najvećoj svjetskoj berzi posljedica je daljeg rasta zapošljavanja u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Agencija za zapošljavanje ADP objavila je da je u februaru broj zaposlenih u privatnom sektoru porastao za 242 hiljade, dvostruko više nego u prethodnom mjesecu i više nego što su analitičari očekivali.

To pokazuje da je potražnja na tržištu rada i dalje snažna, pa se može očekivati rast plata i potrošnje, a to znači da će američka centralna banka nastaviti s povećanjem kamatnih stopa.

Dan prije predsjednik Feda Jerome Powell kazao da je centralna banka spremna za veće korake ako budući ekonomski podaci pokažu da su potrebne strože mjere za zauzdavanje inflacije.

To je izazvalo strahovanja ulagača da će centralna banka na sjednici u martu povećati ključne kamate za agresivnih 0,5 procentnih bodova.

Stoga se na tržištu novca procjenjuje da će Fed do septembra povećati kamate u raspon od 5,5 do 5,75 odsto, dok se sada kamate kreću između 4,5 i 4,75 odsto.

Ipak, to će zavisiti i o daljim podacima o inflaciji i kretanjima na tržištu rada. Zbog toga će sjutra u fokusu ulagača biti izvještaj o zapošljavanju u SAD-u.

Analitičari procjenjuju da je broj zaposlenih u februaru porastao 200 hiljada, znatno sporije u odnosu na 517 hiljada u januaru.

I na evropskim berzama se trgovalo oprezno. Pritom je londonski FTSE indeks ojačao 0,13 odsto na 7.929 bodova, a frankfurtski DAX 0,46 odsto na 15.631 bod. Pariški CAC oslabio je 0,2 odsto na 7.324 boda.

