OPEC-ove prognoze potražnje za naftom optimistične

Abu Dabi, (MINA-BUSINESS) – Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) optimistična je u prognozama potražnje u ovoj godini, saopštio je glavni sekretar Haitham Al Ghais, upozorivši da nedostatna ulaganja ugrožavaju energetsku sigurnost.

“I dalje očekujemo prilično otpornu potražnju za naftom u ovoj godini, kao što je bila i u prošloj”, rekao je Al Ghais na energetskoj konferenciji u Abu Dabiju, podsjetivši da bi rast po prognozama grupe trebalo da premaši 2,3 miliona barela dnevno.

Čelnik OPEC-a naglasio je i da su ulaganja u sektor nafte i gasa važna za energetsku sigurnost, prenosi Hina.

“Rekli smo više puta da nam ponestaje rezervnih kapaciteta. Taj problem iziskuje usklađene poteze svih dionika kako bi se shvatila važnost ulaganja u sektor”, rekao je Al Ghais.

I ministar energetike Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) Suhail al-Mazrouei upozorio je na nužna ulaganja međunarodnih i nacionalnih naftnih kompanija.

Da bi naftne kompanije ulagale, finansijski sektor mora biti spreman finansirati ulaganja, tvrdi Mazrouei.

“Ujedinjeni Arapski Emirati proširiće proizvodne kapacitete do 2027. sa sadašnjih 4,2 miliona na pet miliona barela dnevno”, rekao je al-Mazrouei novinarima.

