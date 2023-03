Odžić: Crna Gora na rubu bankrota

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je, zbog ponašanja aktuelne parlamentarne većine, na rubu bankrota, ocijenili su iz Socijaldemokratske partije (SDP).

Iz SDP-a su to kazali, reagujući na to što je Ministarstvo finansija u ime crnogorske Vlade, posredstvom kreditnog aranžmana sa Deutsche bankom, obezbijedilo 100 miliona EUR za finansiranje budžetskih obaveza u tekućoj godini.

“Kada se država zadužila kod CKB Banke 50 miliona po 7.5 odsto mislili smo da smo dotakli dno, i da gore ne može”, rekli su iz SDP-a.

Član Predsjedništva SDP-a Petar Odžić rekao je da ih je Vlada opet demantovala.

“Može gore. Sto miliona, po varijabilnoj stopi, koja trenutno sa uračunatim euriborom iznosi preko devet odsto”, naveo je Odžić.

On je kazao da je zajedničko za oba kredita grejs period od 12 mjeseci, kako bi Vlada izbjegla da u ovom mandatu vraća rate kredita.

Kako je Odžić naveo, sve to ne bi bilo toliko dramatično da u budžetu za ovu godinu ne stoji još 500 miliona EUR zaduženja.

Prema njegovim riječima, Vlada je “domišljata” pa je teret otplate prebačila na građane, kroz zakon o akcizama, uvođenjem dodatnih nameta i vraćanjem akciza na gorivo.

“Uz ovakvo “domaćinsko” ponašanje aktuelne većine, uz trajekt koji nas isto kao i To Montenegro, neće koštati ništa, bojim se da smo na rubu bankrota, samo je pitanje ko će se odvažiti da to prizna”, naveo je Odžić.

