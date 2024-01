Održan sastanak Radne grupe za izradu Predloga zakona o elektronskim komunikacijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Radna grupa za izradu novog zakona o elektronskim komunikacijama danas je razmatrala Nacrt tog zakonskog rješenja, koji je planiran da bude na javnoj raspravi u prvom kvartalu.

Sastanak je održan u koordinaciji Ministarstva ekonomskog razvoja.

„U skladu sa utvrđenim zadatkom tima, u izradi je zakon koji će u potpunosti biti usaglašen sa pravnom tekovinom EU, i najboljom evropskom praksom, a naročito sa EU direktivom 2018/1972/EU Evropski elektronski komunikacioni zakonik (EECC)“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Radnu grupu koja je zadužena za izradu novog zakona, čine predstavnici svih zainteresovanih strana, uključujući predstavnike operatora i nevladinog sektora.

