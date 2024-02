Odlučni da vode odgovornu ekonomsku politiku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je, uprkos brojnim izazovima, odlučna da vodi odgovornu ekonomsku politiku koja podrazumijeva stabilnost javnih finansija i koja će omogućiti progres društva u cjelini, ocijenio je ministar finansija Novica Vuković.

On se sastao sa zamjenikom izvršnog direktora Belgijsko-holandske konstituence Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Lucom Dresseom, sa kojim je razgovarao o najznačajnijim ekonomskim temama i najnovijim parametrima javnih finansija, sa posebnim osvrtom na trenutnu posjetu misije MMF-a Crnoj Gori.

Tokom prvog zvaničnog susreta, Dresse je iskazao spremnost finansijske institucije koju predstavlja da održi kontinuitet u pružanju ekspertske i tehničke podrške našoj državi.

U otvorenom razgovoru sa visokim zvaničnikom Belgijsko-holandske konstituence, Vuković je ukazao na brojne izazove u različitim sferama crnogorske privrede, apostrofirajući važnost dobre koordinacije unutar domaćih institucija ali i značaj uspješne saradnje sa kredibilnim međunarodnim partnerima, kakav je MMF.

U fokusu sastanka bila je i, kako je saopšteno, ukupna makroekonomska situacija, a dat je i kratak presjek fiskalne i monetarne politike za naredni period.

