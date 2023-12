Odlučni da podrže razvojne i reformske politike Vlade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ujedinjene nacije (UN) u Crnoj Gori odlučne su da podrže razvojne i reformske politike Vlade i doprinesu da država postane pozitivan primjer i zemljama regiona, saopštio je rezidentni koordinator UN u Podgorici, Piter Lundberg.

On se sastao sa ministrom finansija, Novicom Vukovićem, sa kojim je razgovarao o ekonomskoj saradnji i funkcionisanju UN sistema u Crnoj Gori.

Lundberg je kazao da je zadovoljan dosadašnjom realizacijom petogodišnjeg okvira saradnje (Okvir saradnje Ujedinjenih nacija za održivi razvoj Crne Gore 2023-2027), poručivši da je UN sistem u Crnoj Gori odlučan da podrži razvojne i reformske politike Vlade i doprinese da Crna Gora postane pozitivan primjer i zemljama regiona.

On je kazao da će Ujedinjene nacije, kroz rad 18 agencija UN u Crnoj Gori, jačati partnerstvo i pružiti podršku zemlji, kako ekspertsku, tako i kroz Fond UN za ubrzani razvoj Crne Gore, koji je formiran u januaru ove godine, a koji su, do sada, podržale Švajcarska, Luksemburg, Austrija, EU, Irska, a kako je informisao, najavljena je i podrška drugih zemalja.

Vuković je istakao zadovoljstvo po pitanju komplementarnosti agende UN i agende Evropske unije sa onim što su prioriteti Vlade.

On je naveo da je upravo jedan od budućih ciljeva transformacija ka zelenoj, produktivnijoj i konkurentnijoj ekonomiji, te da će fokus biti na dinamičnijem socio-ekonomskom napretku, inkluzivnom ekonomskom razvoju i održivosti životne sredine.

Vuković je saopštio da je, radi unapređenja koordinacije sa strateškim partnerima, kakav je zasigurno UN, Ministarstvo finansija već iniciralo aktivnosti zajedno sa GSV, u cilju uspostavljanja Savjeta za strateško partnerstvo i obezbjeđivanja jedinstvene baze donatorske podrške.

Prvi susret Vukovića i njegovog tima, sa predstavnicima UN-a, bio je prilika i za osvrt na dosadašnje zajedničke projekte, poput analize reforme poreskog sistema i uvećanja penzija, akcionog plana za sivu ekonomiju i drugih, kao i na strateška dokumenta koja je UN kreirala sa ciljem praćenja ključnih komponenti razvoja naše države, poput Okvir saradnje Ujedinjenih nacija za održivi razvoj Crne Gore 2023-2027, Uzajamne veze – Pristupanje EU i Agenda 2030, godišnje ažurirane Analize stanja u zemlji i drugih.

