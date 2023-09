Od ponedjeljka kreće akcija Stop inflaciji 100+

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcija Stop inflaciji 100+ počeće od ponedjeljka, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, i dodao da su se odazvali svi veliki trgovci, uvoznici i dobavljači, koji su se dobrovoljno odrekli dijela marži.

On je najavio da će biti snižene cijene za preko 100 artikala, među kojima nije samo hrana, već i roba široke potrošnje. Đurović je kazao i da su dva trgovačka lanca najavila snižavanje cijena za 148 artikala.

On je pročitao stare i nove cijena za dio artikala, čiji spisak će uskoro biti objavljen, prema kojima ima snižavanja 30 do 40 odsto, prenosi portal Vijesti.

Trgovci i uvoznici su, prema riječima Đurovića, spustili maržu na po pet odsto.

On je naveo da je prethodna akcija Stop inflaciji iz marta ove godine, dala rezultate, jer je usporila inflaciju, kao i da su susjedne zemlje – Hrvatska, Srbija i Bosna i Hercegovina (BiH), preuzele sličan model.

Đurović je saopštio da je sada u tim zemljama na sniženju 20 do 30 artikala, a da je u Crnoj Gori ta brojka i pet puta veća.

“Akcija će trajati do kraja godine. U tom periodu može samo doći do snižavanja cijena, a ne njihovog dodatnog rasta. U akciju se uključuje i veliki broj malih trgovaca. Već od ponedjeljka u svim trgovinama će posebnom oznakom biti označeni artikli obuhvaćeni ovom akcijom”, kazao je Đurović.

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, najavio je da će Vlada ograničiti iznose akciza na gorivo, kako bi se spriječilo bilo koje novo poskupljenje i time zaštitili građani i privreda.

“Ako cijene naftnih derivata na međunarodnim berzama budu nastavile da rastu, Vlada će pred svako usklađivanje za taj iznos smanjivati akcize, koliko god ta situacija bude trajala”, kazao je Damjanović.

On je rekao i da će, u slučaju da dođe do poskupljenja struje, Vlada dijeliti vanrednu pomoći ugroženim kategorijama stanovništva. Vlada je, prema njegovim riječima, spremna i da ponovo predloži Skupštini snižavanje stope poreza na dodatu vrijednost (PDV) na osnovne prehrambene artikle, ali je za to potrebno da parlament počne da funkcioniše.

“Prošlogodišnje snižavanje akciza je koštalo državni budžet 50 miliona EUR, a ovaj sadašnji plan snižavanja će koštati između sedam i osam miliona EUR”, precizirao je Damjanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS