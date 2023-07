Od pasoša 8,7 miliona, Vladi 34 miliona prebačeno u trezor

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za pet i po mjeseci ove godine je, po osnovu 87 odobrenih ekonomskih pasoša, uplaćeno 8,7 miliona EUR na poseban račun za razvoj manje razvijenih opština, saopšteno je iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Iz ASP-a su kazali da je istovremeno, sa tog računa, tehnička Vlada uzela 34 miliona EUR, koji su prebačeni na glavni račun državnog trezora.

Prema podacima ASP-a, u januaru ove godine je uplaćeno 1,4 miliona za ekonomske pasoše, u februaru 2,6 miliona, u martu 1,5 miliona, u aprilu 2,3 miliona, u maju 0,7 miliona, a u prvom dijelu juna 0,2 miliona.

„Početkom ove godine je na tom računu bilo bezmalo 33 miliona EUR, a oni su na glavni račun državnog trezora prebačeni 13. januara i tako su prikazani kao prihod državne kase. Još nepunih 1,1 miliona je tehnička Vlada uzela 2. marta, kada je taj iznos prebačen na račun glavnog trezora“, rekli su iz ASP-a.

Kako je za pet i po mjeseci ove godine od uplata za izdate ekonomske pasoše prihodovano 8,7 miliona EUR, a nakon prebacivanja 34 miliona državnoj kasi, na posebnom računu za razvoj manje razvijenih opština je sredinom prošlog mjeseca ostalo nepunih 7,6 miliona EUR.

Novac se na ovaj poseban račun kod Agencije za investicije slivao od 2020. godine, po Odluci o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore.

„Ova Odluka prestala je da važi krajem prošle godine, a kontroverzni program ekonomskog državljanstva, zbog kojeg je zemlja trpjela kritike sa međunarodnih adresa, pokrenula je svojevremeno bivša vlada Demokratske partije socijalista, a nastavile ga kasnije vlade“, dodali su iz ASP-a.

Kako je nedavno objavljeno, tehnička Vlada je odlučila da 13 opština na sjeveru zemlje dobije po milion EUR od ovog novca za svoj infrastrukurni razvoj, a moći će da ih koriste za projekte za koje nije obezbijeđena predpristupna pomoć od Evropske unije (EU).

„Ipak, radi se o 13 miliona EUR prikupljenih po osnovu programa ekonomskog državljanstva, dok nije poznato kako će biti iskorišćeno preostalih 30-ak miliona EUR, koje je manjinska vlada (bez političkog legitimiteta, ali postupa kao da je u punom mandatu) prebacila u državnu kasu“, naveli su iz ASP-a.

Intencija buduće vlade, kako tvrde u ASP-u, mora biti da se i preostali novac, kao i onaj koji će tek biti prikupljen, iskoristi isključivo za razvoj manje razvijenih opština i za održive projekte u njima, a ne da znatan dio bude “izvučen” kroz već razrađene i poznate šeme, poput konsultantskih usluga, izmjena i dopuna istih projekata, formiranja raznoraznih i nepotrebnih komisija i timova, preplaćivanja cijene radova.

„Ovo posebno što je objavljeno da se razmatra više stotina zahtjeva za dobijanje ekonomskog državljanstva, koji su podnijeti do kraja prošle godine, pa je jasno da bi odobravanje i dijela tih zahtjeva značilo nove višemilionske prihode na namjenski račun za razvoj nerazvijenih opština“, rekli su iz ASP-a

Evropska komisija (EK) je, kako su zaključili, u kontinuitetu oštro kritikovala ovaj program, tražeći da se preispita šema dodjele ekonomskog državljanstva zbog izraženih rizika za sistem pranja novca, utaje poreza, finansiranje terorizma, korupcije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS