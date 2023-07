Od danas ulaznice za nacionalne parkove dostupne i online

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ljubitelji prirode i nacionalnih parkova od danas mogu online kupiti dnevne ulaznice za nacionalne parkove Durmitor, Biogradska gora, Skadarsko jezero, Lovćen, Prokletije i Botaničku baštu Dulovine u Kolašinu.

Online je dostupna i kupovina godišnje karte po cijeni od 13,5 EUR, a uz koju svi zainteresovani mogu neograničen broj puta posjetiti svih pet parkova i baštu tokom kalendarske godine.

“Online kupovina ulaznice moguća je na linku https://nparkovi.me/online-ulaznice/, a posjetioci će ulaznicu kupljenu na taj način moći da daju na uvid i sa svog mobilnog telefona”, navodi se u saopštenju.

U skladu sa svjetskim trendovima i kroz razmjenu znanja i iskustava sa drugim zaštićenim područjima, menadžment Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore od početka ove godine predano radi na kreiranju novih usluga i sadržaja u parkovima u cilju zaštite i promocije najvrijednijih prostora države.

“Nacionalni parkovi Crne Gore postali su i dio Biologer zajednice – online baze podataka o biodiverzitetu. Svi ljubitelji prirode mogu kroz jedinstvenu Biologer aplikaciju www.biologer.me da učestvuju u prikupljanju podataka sa terena i monitoringu biodiverziteta”, rekli us iz NPCG.

