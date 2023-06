Očekuje se dobra posjeta iz Luksemburga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tržište Luksemburga je za Crnu Goru od izuzetnog značaja, poručila je direktorica Nacionalne turističke organizacije (NTO), Ana Tripković Marković, i dodala da u kontinuitetu sprovode brojne promotivne aktivnosti na tom tržuštu.

“Imamo odličnu avio-povezanost linijama Lux Air-a ka Tivtu i Podgorici i u kontinuitetu sprovodimo brojne promotivne aktivnosti na ovom tržištu”, kazala je Tripković Marković, koja je zajedno sa direktoricom Crnogorskog kongresnog biroa, Aleksandrom Maksimović učestvovala na Konferenciji predsjednika parlamenata malih država Evrope, koja se održala od nedjelje do danas u Luksemburgu.

Tripković Marković je rekla da su u saradnji sa avio-kompanijom Lux Air i turoperatorom Lux Tours organizovali brojna studijska putovanja novinara, blogera i influensera, a trenutno je u toku promotivna kampanja u različitim luksemburškim medijima.

“Nadamo se da će ova, kao jedna u nizu aktivnosti koje sprovodimo, doprinijeti unapređenju razvoja ovog za nas značajnog tržišta, obzirom na blizinu i obzirom na činjenicu da je u pitanju jedna od najrazvijenijih zemalja Evrope i svijeta”, dodala je Tripković Marković.

Konferenciju je otvorio je predsjednik parlamenta Luksemburga, Fernand Etgen, a učestvovale su parlamentarne i turističke delegacije malih država, Andore, Kipra, Islanda, Lihtenštajna, Malte, Monaka, San Marina, Crne Gore i Luksemburga.

U okviru sesije posvećene turizmu, na temu Održivost u turizmu-izazov i prilika za male zemlje Evrope uvodnu riječ dala je konsultant za održivost, Sandrin Grumberg, koja je ukazala na neophodnost prilagođavanja turizma izazovima koje nose klimatske promjene i globalno zagrijavanje, kako bi se sačuvala planeta i budućim generacijama osigurali isti uslovi za život na njoj.

Predstavnici turističkih organizacija zemalja učesnica predstavili su strategije javnog sektora i aktivnosti koje realizuju u pravcu smanjenja negativnog uticaja turizma na životnu sredinu, kao što su korišćenje obnovljivih izvora energije, promovisanje turističkih tura koje podrazumijevaju pješačenje ili prevoz vozom, okretanje razvoju ruralnog turizma, podsticanje domaćeg turizma, uvođenje obaveznih ekoloških sertifikata.

Oni su se složili da je krajnji cilj ne ograničiti turizam, već ga organizovati na održiv način. Kao jedan od primjera dobre prakse koji pokazuje inovativan pristup održivosti u turizmu navedeno je uvođenje besplatnog javnog prevoza u Luksemburgu od 2020. godine.

Događaj je bio odlična prilika za promociju Crne Gore kao turističke destinacije, s obzirom da je tokom konferencije, upriličena dvodnevna promocija turističkih ponuda malih zamalja Evrope, putem promotivnih štandova u samom centru Luksemburga, ispred zgrade parlamenta i Palate Velikog Vojvode. Brojni građani i posjetioci Luksemburga iskazali su veliko interesovanje za ponudu Crne Gore, a štand je posjetio i Henri, Veliki Vojvoda od Luksemburga.

Prema podacima Uprave za statistiku Crne Gore, u ukupnom turističkom prometu tokom prošle godine turisti iz Luksemburga ostvarili su oko 13 hiljada noćenja. U poređenju sa 2021. godinom broj turista porastao je oko 22 odsto, a broj ostvarenih noćenja oko 7,8 odsto.

Tokom ove ljetnje turističke sezone kompanija Lux Air, od 6. maja saobraća ka Tivtu dva puta sedmično, dok letovi ka Podgorici kreću od 1. jula i trajaće do kraja septembra, te se očekuje nastavak dobre posjete sa ovog tržišta.

