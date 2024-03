Obezbijediti efikasno upravljanje energetskim sistemom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Intenzivna i kontinuirana saradnja svih energetskih subjekata jedini je način da se obezbijedi efikasno upravljanje elektroenergetskim sistemom u narednom periodu, ocijenio je ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović.

On je na sastanku sa menadžmentom energetskih subjekata i Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) kazao da je organizovanje sastanaka na nivou menadžmenta svih energetskih subjekata, prvi korak ka njihovom partnerskom odnosu za unapređenje ukupnog poslovanja u sektoru energetike.

Ministarstvo energetike i rudarstva organizovanjem sastanaka na nivou menadžmenta svih energetskih subjekata, uvodi praksu zajedničkog razmatranja problema koji opterećuju kompanije i njihovog zajedničkog rješavanja.

Komunikacija i saradnja su od suštinske važnosti u narednom periodu, kada se energetski sistem suočava sa velikim izazovima. Posebno u narednoj godini u kojoj će van mreže više mjeseci biti TE Pljevlja, što je veliki test za cijeli energetski sektor države.

“Resorno Ministarstvo je u svakom trenutku spremno da pruži maksimalnu podršku u okviru svojih nadležnosti, u svim pitanjima koja na bilo koji način otežavaju realizaciju projekata ili utiču na poslovanje samih preduzeća”, poručio je Mujović tokom radnog sastanka.

On je dodao da očekuje proaktivno djelovanje svih subjekata, u svim segmentima, jer u konačnom stabilan energetski sistem je naš zajednički cilj i na njegovom daljem razvoju i modernizaciji svi moramo raditi.

Sastanku su, pored ministra i predstavnika Elektroprivrede (EPCG), prisustvovali i čelnici Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS), Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), REGAGEN-a i Crnogorskog operatora tržišta električne energije (COTEE).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS