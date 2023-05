NTO ugostila poznate glumce i ugledne novinare iz Srbije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) ugostila je poznate glumce i ugledne novinare iz Srbije, koji od subote borave u Crnoj Gori.

„Riječ je o istaknutom glumcu Zoranu Pajiću, koji uživa popularnost u regionu, a srce publike posebno je osvojio ulogom Nikole u hit seriji Istine i laži. Dio grupe je i glumica Matea Milosavljević, koja je prvobitna stekla popularnost ulogom Sofije u izuzetno gledanoj seriji Igra sudbine, a svojim autentičnim stilom i šarmom sve više zaokupira interesovanje javnosti“, navodi se u saopštenju.

Pored njih, u posjeti Crnoj Gori bile su i urednica magazina Buro 24/7, Jelena Karakaš, kao i direktorica marketinga Večernjih novosti, Marina Filipčev.

Iz NTO su kazali da je boravak počeo krstarenjem po Bokokotorskom zalivu, a nastavljen obilaskom gradova na primorju i posjetom Kolašinu.

Pajić je kazao da je Crna Gora destinacija kojoj se rado vraća, a da ga uvijek iznova oduševljava raznovrsno bogatstvo prirode i bezbroj mogućnosti za odmor kakav poželite.

“Imate toliko mogućnosti za razne vrste odmora i iskreno sam fasciniran planinama, morem i jezerima. Ta kombinacija čini Crnu Goru jedinstvenom destinacijom. Odlična ekipa NTO i lokalnih turističkih organizacija sprovela nas je kroz divna mjesta i ovo je putovanje koje ću dugo pamtiti“, rekao je Pajić.

On je dodao i da crnogorska kuhinja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

„Morski specijaliteti, ukusna jela i odlična vina su nešto što je definitivno upotpunilo naš boravak“, naveo je Pajić.

On je saopštio da je prilikom boravka otkrio neka mjesta koja su ga pozitivno iznenadila, te da je srećan što će imati priliku da to pokaže svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Brojne fotografije sa svojim pratiocima podijelila je i glumica Matea Milosavljević. Na njenim fotografijama našli su se Kotor, Porto Montenegro, Portonovi, Bar, Virpazar i Kolašin, što su samo neka od mjesta koja su imali priliku da posjete tokom četiri dana boravka.

Iako je već više puta boravila u Crnoj Gori, ona je istakla da je ovaj put ostavio poseban utisak.

“Obožavam Crnu Goru, a ovoga puta obišla sam neke nove lokacije, koje su me apsolutno oduševile. Ne pamtim kada sam poslednji put ovoliko uživala, otkrivajući nova mjesta sa divnim i ljubaznim ljudima. Kombinacija magičnog sjevera i predivnog primorja u jednom putovanju je nešto što je jedinstveno. Ovog ljeta sam opet kod vas“, rekla je Milosavljević.

Karakaš je kazala da su poseban utisak na nju ostavili neki predjeli koji su joj do sada bili manje poznati.

“Drago mi je što smo išli van mojih utabanih staza. Bokokotorksi zaliv dobro poznajem, a ovo je tura koja me posebno iznenadila, jer sam se upoznala i sa okolikom Bara. Obišli smo neka seoska domaćinstva, vinarije i mjesta koja su zaista autentična, a naročito oduševljava to što je sve bazirano na lokalnom nasljeđu“, navela je Karakaš.

Pored NTO, podršku studijskoj posjeti pružile su i lokalne turističke organizacije Bara, Tivta, Herceg Novog i Kolašina, strateški partner NTO turistička agencija Gold Travel, nacionalna avio-kompanija Air Montenegro, Lazure hotel & marina, Casa del Mare, Porto Montenegro, Hyatt Regency Kotor Bay Resort, Montenegro Stars i hotel Bianca.

