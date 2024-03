Novi rekordi indeksa

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Američki indeksi porasli su u četvrtak i dosegnuli nove rekorde.

Dow Jones Industrial Average skočio je 269,24 boda ili 0,68 odsto, zatvorivši se na 39.781,37. S&P 500 je napredovao 0,32 odsto i završio na 5.241,53, dok je Nasdaq Composite porastao 0,2 odsto i završio na 16.401,84, prenosi SEEbiz.

“Ljudi trenutno imaju povjerenja u američku centralnu banku, Federalne rezerve (Fed) i da rezovi dolaze”, rekao je glavni globalni strateg u Freedom Capital Marketsu, Jay Woods.

Micron Technology skočio je 14 odsto na krilima odličnih poslovnih rezultata i zabilježio svoj najbolji dan od decembra 2011. Vijesti su podigle sektor poluprovodnika, a Nvidia i Marvell Technology dodale su svaka više od jedan odsto.

Taiwan Semiconductor i VanEck Semiconductor ETF (SMH) porasli su svaki oko dva odsto, dok je Broadcom skočio 5,6 odsto, prenosi SEEbiz.

Neke megacap tehnološke dionice koje su predvodile nedavni porast takođe su pridonijele optimizmu, a Microsoft je dodao gotovo jedan odsto. Kompanija društvenih medija Reddit porasla je više od 48 odsto u svom tržišnom debiju.

Apple se suprotstavio širokom uzlaznom trendu, pavši četiri odsto nakon što je Ministarstvo pravosuđa podiglo antimonopolsku tužbu protiv proizvođača iPhonea.

Industrijske dionice takođe su imale bolje rezultate, podstakavši svoj S&P sektor jedan odsto. Stanley Black & Decker, Pentair i Rockwell Automation bili su među značajnim dobitnicima, skočivši svaki oko tri odsto.

Pokreti u četvrtak slijede pobjednički dan na Wall Streetu koji je poslao tri glavna indeksa na nove najviše nivoe pri zatvaranju, pri čemu je S&P 500 prvi put probio iznad 5.200.

