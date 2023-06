No Borders Orchestra šampion regionalne saradnje

Sarajevo, (MINA-BUSINESS) – No Borders Orchestra dobitnik je nagrade Šampion regionalne saradnje dr Erhard Busek za prošlu godinu, saopšteno je iz

Savjeta za regionalnu saradnju (RCC).

Generalna sekretarka RCC Majlinda Bregu, na svečanosti uručenja nagrade koja je održana nakon godišnjeg sastanka organizacije, u nedjelju u Budvi, kazala je da je žiri ove godine imao težak zadatak da od velikog broja sjajnih nominacija odabere jednog dobitnika nagrade.

Ona je rekla da se No Borders Orchestra istakao među odličnim i zaslužnim inicijativama zbog toga što već duži niz godina na najpozitivniji i najmelodičniji način prikazuje Zapadni Balkan i Jugoistočnu Evropu.

Bregu je navela da se No Borders Orchestra istakao zbog toga što kroz umjetnost, kao sredstvo ostvarivanja pozitivnog učinka u zajednicama, okuplja umjetnike i poklonike muzike iz svih djelova regiona.

Kako je dodala, No Borders Orchestra istakao se i zato što promoviše umjetnost, zajedništvo i mudrost kroz najljepše note, predavanja i koncerte u reprezentativnim gradovima regiona i tako briše granice među nama.

„Čestitamo! Sigurna sam da će No Borders Orchestra s ponosom nositi titulu Šampiona i nastaviti sa svojom uzvišenom misijom“, kazala je Bregu.

Navodi se da su članovi žirija – bivši generalni sekretar RCC Goran Svilanović, rukovoditeljka takmičarskog programa Sarajevo Film festivala Asja Krsmanović i koordinator strategije Jugoistočna Evropa 2030 i analitičar ekonomskih politika u RCC Umut Ergezer, među brojnim kandidaturama jednoglasno odabrali No Borders Orchestra kao dobitnika nagrade za prošlu godinu.

Iz RCC su rekli da će dobitnik te prestižne titule dobiti i novčanu nagradu u iznosu od pet hiljada EUR.

Oni su zahvalili svim sjajnim kandidatima i poželjeli im sreću naredne godine.

Umjetnički direktor, dirigent i inicijator No Borders Orchestra, Premil Petrović, kazao je da se osjećaju počastvovano danas dok primaju prestižnu nagradu.

On je rekao da su muziku odabrali kao odgovor na svjetske probleme i izazove koje je nekoliko proteklih godina donijelo.

„Nastavljamo sa našom misijom, vjerujući da podsticanjem slobode izražavanja, kreativnosti i raznolikosti možemo napraviti mjesta za dijalog, kritičko razmišljanje i razmjenu ideja“, naveo je Petrović.

Šampion regionalne saradnje je godišnja nagrada koju je RCC uveo u februaru 2013. godine povodom pete godišnjice.

U saradnji sa Saveznim ministarstvom za evropske i međunarodne poslove Austrije, prošle godine ime nagrade je promjenjeno u Šampion regionalne saradnje dr Erhard Busek.

Navodi se da je time posthumno odata počast Buseku, koji je bio specijalni koordinator Pakta stabilnosti za Jugoistočnu Evropu, prethodnika RCC, ali i veliki pobornik Zapadnog Balkana i strastven zagovornik integracije regiona u Evropsku uniju.

