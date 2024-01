Njemci biraju aktivni odmor u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) predstavila je turističku ponudu aktivnog turizma na specijalizovanom sajmu za planinarenje i biciklizam, Fahrrad und WanderReisen koji je održan u Štutgartu.

“Sajam Fahrrad und WanderReisen, koji je trajao od subote do ponedjeljka, je prevashodno namijenjen turističkoj ponudi aktivnog turizma i uvijek privuče veliki broj posjetilaca i ljubitelja aktivnog odmora, o čemu najbolje govori podatak da ga je u prošloj godini posjetilo oko 60 hiljada ljubitelja aktivnosti na otvorenom. Ove godine je samo tokom dva dana vikenda, sajam posjetilo 70 hiljada ljudi”, navodi se u saopštenju.

Lokalne turističke organizacije koje su učestvovale su vrlo zadovoljne interesovanjem tokom trajanja sajma i imaju visoka očekivanja kada je u pitanju njemačko tržište.

Prema riječima direktora TO Mojkovac, Radonje Vukovića, upravo su Njemci najbrojniji turisti u toj opštini, a najviše biraju aktivni odmor.

“Za nas je ovo izuzetno značajno učešće jer po podacima koje pratimo tokom turističke sezone, najveći broj turista koji posjete Mojkovac je sa njemačkog govornog područja. Ono što Mojkovac može da ponudi je upravo ono za šta je ovaj sajam specijalizovan, a to je aktivni odmor- rafting, kajaking, paraglajding i ostalo, što smo predstavili i u brošurama na njemačkom jeziku”, rekao je Vuković.

On je naveo da su se uvjerili u izuzetnu posjećenost tog sajma, a interesovanje za ponudu Crne Gore je ogromno.

“Veoma nam je drago što nam je NTO omogućila da učestvujemo na sajmu i trudićemo se da predstavimo grad i državu na najbolji način”, kazao je Vuković.

Direktor TO Žabljak, Stojan Abazović je, takođe, iskazao zadovoljstvo povodom nastupa u Štutgartu.

“Dobili smo najveći broj upita posjetilaca za aktivnosti kao što su pješačenje, biciklizam, kanjoning i sve ostalo što se vezuje za boravak u netaknutoj prirodi. Već nekoliko puta je TO Žabljak učestvovala na ovom sajmu i mogu potvrditi veliko interesovanje za Crnu Goru. Ne sumnjam da će ovo učešće na sajmu imati dobre rezultate, kao i do sada, jer svake godine imamo sve više turista sa njemačkog govornog područja”, rekao je Abazović.

Posebno interesovanje posjetilaca privukle su planinarske staze, parkovi prirode i kanjoni, a predstavnici lokalnih turističkih organizacije i turističke privrede su se potrudili da na pravi način prikažu ljepote ovih značajnih prirodnih lokaliteta.

“Zadovoljstvo nam je što smo uzeli učešće na ovom sajmu i ove godine na sjajan način predstavili našu državu, tačnije naše nacionalne parkove. Vjerujemo da će naredna turistička sezona biti još bolja nego prethodna, koja je po mnogim parametrima posjetioca Nacionalnih parkova, bila rekordna. Broj posjetilaca na sajmu u Štugartu je nadmašio sva naša očekivanja”, saopštio je pomoćnik direktora JP Nacionalni parkovi Crne Gore, Stefan Ivanović.

Predstavnik NTO, Andri Stanović, poručio je da je interesovanje za ponudu naše zemlje bilo izuzetno veliko i da vjeruje da će se to reflektovati i na veći broj turista iz Njemačke tokom ove godine.

Kako je naveo, riječ je o turistima koji biraju najviše aktivni odmor i boravak u prirodi, zato im je sajam vrlo značajan jer tu imaju priliku da predstave sveobuhvatnu ponudu aktivnog odmora, a Crna Gora u tom smislu ima toliko toga za ponuditi tokom čitave godine.

Njegov stav se bazira na iskustvu i rezultatima istraživanja renomirane kuće Reiseanalyse. Prema najnovijim istraživanjima Reiseanalyse, posebno je uočeno povećano interesovanje za Crnu Goru među ciljnim grupama koje su zainteresovane za aktivan odmor, planinarenje, posjete kulturnim i istorijskim znamenitostima.

“Svi podaci ukazuju da se tokom ove godine očekuju pozitivni trendovi u ukupnom turističkom prometu s njemačkog tržišta. Prognozira se realizacija otprilike 69 miliona odmorišnih putovanja sa njemačkog tržišta, a prioritet će biti domaća putovanja u Njemačkoj, a zatim slijede destinacije duž mediteranske obale”, navodi se u saopštenju.

Jedan od posjetilca sajma, Gunther je poručio da ga je ponuda Crne Gore izuzetno zaintrigirala, te da planira da se ove godine oproba u planirenju na nekoj od veličanstvenih crnogorskih planina.

“Oduševljen sam brojnim mogućnostima za aktivnosti na otvorenom i to u netaknutoj prirodi. Pet nacionalnih parkova, ta zaista divlja priroda pruža toliko raznih prilika za aktivni odmor. Mi, Njemci, smo posebni poznati po tome da uživamo u toj vrsti odmora, zato je Crna Gora odličan izbor za nas. Ovog ljeta ću defitivno posjetiti Prokletije i još neki nacionalni park”, poručio je Gunther.

Sve popularniji Fahrrad und WanderReisen je dio poznatog sajma CMT 2024, jednog od najvećih svjetskih sajmova turizma koji je u prošloj godini posjetilo preko 265 hiljada posjetilaca. CMT u Štutgartu svake godine okupi više od 1,6 hiljada izlagača koji predstavljaju nove destinacije, zemlje, regije i gradove za aktivni odmor i 1,7 hiljada akreditovanih novinara, koji izvještavaju o ponudama iz cijeloga svijeta.

Crna Gora je 2020. godine kao Zemlja partner sajma CMT 2020, izazvala veliko interesovanje posjetilaca sa njemačkog govornog područja, a slično je bilo i tokom ovogodišnjeg predstavljanja.

Pored NTO, na sajmu su učestvovale TO Žabljak, TO Mojkovac, Eneida Apartments, JPNPCG, TO Bar, TO Herceg Novi, TO Ulcinj, kao i SAFARI BEACH & CAMPING – MONTENEGRO.

