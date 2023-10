Nišić stupila na dužnost

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novoizabrana ministarka rada i socijalnog staranja, Naida Nišić, stupila je danas na dužnost ministarke.

Njoj je dužnost u kabinetu resornog Ministarstva predao bivši ministar, Admir Adrović, koji je tom prilikom čestitao stupanje na dužnost i poželio uspješan rad.

“Želim Vam uspjeh na profesionalnom i ličnom planu, ostajemo prijatelji i partneri”, kazao je Adrović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS