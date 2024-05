Neznatan rast kamatnih stopa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite, koja obuhvata sve njihove troškove, u februaru je u odnosu na januar porasla 0,05 procentnih poena i iznosila je 6,65 odsto, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

„Prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa je na mjesečnom nivou porasla 0,04 procentna poena na 6,15 odsto”, navodi se u Biltenu CBCG.

Efektivna kamatna stopa na novoodobrene kredite u februaru je porasla 0,63 procentnih poena na 7,5 odsto, a nominalna 0,54 procentna boda na 6,74 odsto.

Efektivna kamatna stopa mikrokreditnih finansijskih institucija (MFI) na ukupno odobrene kredite u februaru je pala 0,23 procentna poena na 21,87 odsto, a nominalna 0,18 procentnih poena na 19,41 odsto.

Kamatne stope MFI na novoodobrene kredite na mjesečnom nivou su pale, efektivna 0,9 procentnih poena na 20,46 odsto, a nominalna 0,94 procentna boda na 18,2 odsto.

Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na depozite u februaru je ostala nepromijenjena na 0,25 odsto.

