Radović: Turnir nagrada za dobro odigrano Svjetsko prvenstvo

Podgorica, (MINA) – Učešće košarkaške reprezentacije na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre nagrada je za dobro odigrano Svjetsko prvenstvo, kazao je crnogorski selektor Boško Radović.

Crnogorsku selekciju od 2. do 7. jula očekuju kvalifikacioni turnir u Rigi, a rivali u grupi biće joj Brazil i Kamerun.

U drugoj grupi su domaćin Letonija, Gruzija i Filipini.

Po dvije selekcije iz grupe plasiraće se u polufinale, a pobjednik turnira ide u Pariz na Igre.

Selektor Radović u Rigi neće moći da računa na Bojana Dubljevića, Nikolu Ivanovića, Vladimira Mihailovića, Nemanju Radovića i Marka Todorovića, a zbog povrede neće biti ni Zorana Nikolića.

Radović je kazao da se radi o igračima koji su povrijeđeni, a koji su u poznim igračkim godinama.

“Radi se o povredama Ahilove tetive (Dubljević, Ivanović i Todorović), Mihailović je operisao diskus. To su ozbiljne povrede. Radović od 2021. godine nije preskočio nijednu utakmicu. Ovog ljeta mu je odmor bio potreban”, rekao je Radović na konferenciji za novinare.

On je istakao da je svaki od njih izrazio želju da se u novembru, protiv Bugarske u kvalifikacijama za Eurobasket, pojavi u reprezentaciji.

Crna Gora će pripreme odraditi u Podgorici, a od 25. do 27. juna će učestvovati na Akropolis kupu u Grčkoj, gdje će odigrati kontrolne utakmice protiv domaćina i Bahama.

Radović je kazao da će šest ozbiljnih selekcija u Rigi nastupiti sa ozbiljnim sastavima.

“Svi su kandidati za OI – od Filipina do Crne Gore. Malo igrača preskače šansu da ode na OI. Svi gledaju da se pojave. Tako i mi – ovih 15 momaka je najbolji sastav koji imamo trenutno. Idemo tamo sa istim stavom, željom i voljom kao da smo u najjačem sastavu”, rekao je Radović.

Govoreći o otkazu Fedora Žugića i Jovana Kljajića, Radović je kazao da ima mladih igrača, koji su konstantno u nekom workoutu, NBA draftovima, ljetnjim individualnim treninzima, sitnim povredama.

“Već 15 godina svjedok sam i hroničar svih sastava, koji su bili u reprezentaciji. Nekad je Dubljević igrao bez ramena, Ivanović sa pocijepanim trbušnim zidom, Blagota Sekulić je igrao bez tetive. Ti momci su rizikovali svoju karijeru i problem u klubu”, rekao je Radović.

On je naglasio da ne razumije da neko ne iskoristi šansu da se takmiči i pokuša da ode na OI.

“Stalno se radi o nekim pokušajima da se ode na draft, o workoutu, individualnim treninzima. To traje godinama. Njihove napretke ne vidim, ne vidim da je neko otišao na draft, u NBA ligu. Stalno se potežu ti razlozi da se ne dođe u reprezentaciju. Neko mi se javi, a neko mi pošalje poruku”, rekao je Radović.

On je naglasio da ko hoće da dođe u reprezentaciju, taj je dobro došao.

“I mi iz male Crne Gore, Podgorice ipak poznajemo neke ljude koji se time bave u NBA ligi – nisam dosad imao informaciju da je neko blizu da dobije neki ugovor. Nejasne su mi te stvari – posebno sad kad nedostaje pet-šest iskusnijih igrača, da neko ne iskoristi šansu da dođe ovdje da se bori za mjesto”, rekao je Radović.

On je istakao da je mnogim igračima reprezentacija direktno pomogla i preko nje su napravili klupske ugovore.

“Ne razumijem da smo stalno u nekim izgovorima, nekih sitnih povreda. Mnogi značajni igrači, koji su odveli Crnu Goru na evropska i svjetska prvenstva su ovdje dolazili prilično povrijeđeni. I u klubu su imali problema zbog toga. Ali su bili tu da pomognu koliko mogu. To je odnos prema tome”, rekao je Radović.

Crnogorski selektor istakao je da nije prvi put da se otkazuje učešće u reprezentaciji.

On je istakao da su umjesto Žugića i Kljajića su pozvani Đorđije Jovanović i Marko Kljajević.

“Jovanović je trebalo da dođe kasnije, ali je izrazio želu da odmah dođe i kupljena mu je avionska karta. Kljajević je odmah došao, a naknadno je pozvan. To je odnos kako bi trebalo da izgleda”, rekao je Radović.

Na spisku Radovića su: Kendrik Peri (Unikaha), Igor Drobnjak (SC Derbi), Petar Popović (Budućnost Voli), Đorđije Jovanović (Budućnost Voli), Marko Kljajević (Podgorica), Luka Bogavac (SC Derbi), Zoran Vučeljić (SC Derbi), Dino Radončić (Bajern), Andrija Slavković (Budućnost Voli), Emir Hadžibegović (SC Derbi), Aleksa Ilić (Budućnost Voli), Vasilije Baćović (SC Derbi), Marko Simonović (Bahčešehir), Filip Anđušić (Podgorica) i Nikola Vučević (Čikago).

