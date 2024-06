Rajković bacila rekord sezone u Kruševcu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska paraatletičarka Maja Rajković sa rekordom sezone završila je nastup na sankcionisanom atletskom mitingu u Kruševcu.

Rajković je u bacanju koplja, u kategoriji F54 (bacanja iz specijalizovane stolice), dobru formu potvrdila hicem od 13 metara i 37 centimetara.

Bronzanoj sa šampionata Evrope iz Bidgošća miting u Kruševcu u sklopu je priprema za Paraolimpijske igre u Parizu.

U istoj disciplini, u kategoriji F34 (bacanja iz specijalizovane stolice), drugi crnogorski predstavnik Danilo Gojković ostvario je rezultat 18 metara i 60 centimetara.

Sjutra, drugog takmičarskog dana, na bacalište će Miloš Spaić u bacanju kugle, u kategoriji F 11 (osobe bez vida) i Vlado Terić u bacanju kugle i diska (F40 – osobe niskog rasta).

Spaiću će Otvoreno prvenstvo Srbije u Kruševcu biti posljednja prilika da dostigne haj performans /high performance/, odnosno rezultat od 11,66 metara, što je jedan od standarda za odlazak na Igre u Parizu.

“Organizator mitinga je Paraolimpijski komitet Srbije, a nastup naših takmičara finansira se po programu POK-a, koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih u 2024. godini”, saopšteno je iz krovne sportske asocijacije osoba sa invaliditetom.

