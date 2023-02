Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neznatan pad indeksa i promet od nešto preko 100 hiljada EUR obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) snizila ovogodišnju prognozu rasta crnogorske ekonomije na 3,3 odsto.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 pao je 0,8 odsto na 1.034,16 poena, dok je MONEX oslabio neznatno na 14.616,96 bodova.

Promet, realizovan kroz 72 transakcije, iznosio je 118,45 hiljada EUR i bio je oko 21 odsto manji od prošlosedmičnog. Najveći udio u prometu, broju transakcija i količini prodatih akcija imalo je preduzeće Port of Adria.

Dinoce te kompanije ove sedmice su ojačale 2,7 odsto na 29,78 centi.

EBRD sada prognozira rast crnogorske ekonomije za ovu godinu od 3,3 odsto, a u ranijim, septembarskim prognozama, procjenjivala je da će privreda ojačati četiri odsto.

Prema najnovijem izvještaju o regionalnim ekonomskim izgledima, objavljenom u četvrtak, u koji je agencija Mina-business imala uvid, crnogorska ekonomija bi u narednoj godini trebalo da ojača 3,7 odsto.

Prema novim prognozama, crnogorska ekonomija je u prošloj godini porasla 6,3 odsto, dok se u septembru predviđao rast od 3,7 odsto.

Ove sedmice najviše je poskupila dionica preduzeća Održavanje željezničkih voznih sredstava 43,7 odsto na 49,6 centi.

Ojačale su i akcije Željezničkog prevoza 9,9 odsto na 39,9 centi, Plantaža četiri odsto na 29 centi i Barske plovidbe neznatno na 2,6 EUR.

Premijer Dritan Abazaović saopštio je da bi Vlada trebalo da donese odluku o spajanju Barske i Crnogorske plovidbe, objašnjavajući da je logičnije imati jednu državnu kompaniju sa četiri broda, nego dvije sa po dva.

On je na sjednici Vlade, na kojoj je usvojena Informacija o izmirenju obaveza Vlade prema Exim banci po osnovu državne garancije za kredit Crnogorske plovidbe, kazao da će se svi složiti da Crnoj Gori nijesu potrebne dvije kompanije sa po dva broda, nego jedna sa četiri.

Prema Informaciji, Vlada će platiti aktiviranu državnu garanciju za kreditni aranžman između Crnogorske plovidbe i Exim banke u iznosu od 1,6 miliona USD.

Ove sedmice je i Vlada dala saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama odredbi Statuta Morskog dobra, koji toj kompaniji omogućava upravljanje trajektnom linijom Kamenari – Lepetane.

Morsko dobro je jutros preuzelo upravljanje tom linijom, sa, za sada, samo jednim trajektom koji joj je omogućila firma Briv construction. Prethodno je Pomorski saobraćaj obustavio tu liniju, nakon što je primio otkaz ugovora koji je sa Vladom imao od 2019. godine.

Ove sedmice pale su akcije Instituta za crnu metalurgiju 14,3 odsto na 30 centi i Crnogorskog Telekoma deset odsto na 1,71 EUR.

Iz te telekomunikacione kompanije su ove sedmice na ceremoniji Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) primili odobrenje za korišćenje takozvanih 5G pionirskih opsega.

Crnogorski Telekom je na aukciji EKIP-a za dodjelu radio-frekvencija iz opsega 700 megaherca (MHz), 3,6 gigaherca (GHz) i 26 GHz, važnih za širenje 5G i unapređivanje 4G mreže, na kojoj su učestvovala sva tri mobilna operatora, zakupio najviše 5G spektra, čime su stvorili uslove za uvođenje gigabitnih brzina u mobilnoj mreži.

Akcija Crnogorskog elektroprenosnog sistema oslabila je 2,5 odsto na 97,1 cent.

Iz te energetske kompanije su kazali da će energetska veza između Lastve i Brezne, koja je stavljena u funkciju 19. januara, smanjiti gubitke u prenosnoj mreži za preko pola miliona EUR godišnje.

Nepromijenjenu cijenu dionice zadržali su Jugopetrol 12,6 EUR, Luka Bar 80 centi i Zetatrans 95,2 centa.

Akcija Trenda je takođe ostala na nepromijenjenih 5,3 centa.

Ove sedmice je i Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) dala Vladi zeleno svjetlo za isplatu 1,2 miliona EUR Institutu “Simo Milošević”, koje menadžment čeka od kraja prošle godine.

Radnici ove kompanije su i pored toga odlučili da započnu polusatne proteste svakog dana, kao znak upozerenja nadležnima da reaguju na sve težu situaciju u kojoj se nalaze.

Sedmicu je obilježila i vijest da je Elektroprivreda uplatila drugu ratu od pet miliona EUR čime su se stvorili preduslovi da za osam dana preuzme imovinu Željezare, koju je od turske Tosyali grupe kupila za 20 miliona EUR.

Narednih dana počeće pripremni radovi kako bi se počela proizvodnja konstrukcija i podkonstrukcija namijenjenih za solarne panele.

Iz kompanije je saopšteno da su zvanično dobili rješenje o registraciji EPCG – Željezara – Nikšić.

