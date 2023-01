Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici nikšićke Željezare ne odustaju od blokade teretne kapije, jer neće dozvoliti odvoz materijala neophodnog za budući rad pogona.

U Elektroprivredi (EPCG) sa bivšim vlasnikom traže kompromisno rješenje, prenosi portal RTCG.

Svoju odlučnost da ne dozvole bivšem vlasniku da iz fabrike izvozi alate i rezervne djelove neophodne za funkcionisanje Radventa i Kovačnice, bivši radnici potvrdili su i parkiranjem kamiona na teretnoj i ostalim kapijama Željezare.

Predstavnik radnika, Ivan Vujović, kazao je Radiju Crne Gore da neće dozvoliti Tosčeliku da, nakon što je pustoš pravio deset godina, to učini i na kraju i dodao da se sporni materijal nalazi na popisu imovine.

“Oni sada pokušavaju da se izvlače da to nije popisano, ali ako je popisana mašina, onda se podrazumijeva da su popisani i djelovi koji su njen sastavni dio. Smatram da sa njima nije trebalo o tome ni pregovarati, ali što se nas tiče rezervni djelovi neće izaći iz Željezare”, kategoričan je Vujović.

On je naveo da je bivši vlasnik prethodnih dana izvozio staro željezo sa pripreme uloška i opreme, što nije ušlo u popis imovine i smatra da mu ni to nije trebalo dozvoliti.

“Kada su to izvezli onda su krenuli da izvoze i ono što nije njihovo, smatram da je ovo u sferi kriminala, i da bi nadležne službe trebale da reaguju na radnje koji čine predstavnici Toš čelika, koji su ostali u Nikšiću. Nije im trebalo dozvoliti ni odvoz starog željeza, jer smo mi od toga mogli da godinu primamo platu”, rekao je Vujović.

Da u Elektroprivredi sa bivšim vlasnikom dogovaraju kompromisno rješenje, i da su spremni da otkupne rezrvne djelove, iako se nalaze na popisu imovine, potvrdio je Radiju Crne Gore, izvršni direktor novoosnovane firme EPCG Željezara Solar, Đorđije Manojlović.

On je kazao da će se naći način da djelovi ostanu u fabrici i da njihov otkup neće biti značajniji trošak, mnogo je veća njegova namjenska vrijednost, jer u Željezari planiraju da rade konstrukcije i potkonstrukcije.

