Ne mora da se bira između roditeljstva i biznisa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Žene koje žele da pokrenu biznis, ali ne znaju kako da pronađu balans između posla i porodice, treba da daju maksimum i rezultati neće izostati, poručila je izvršna direktorica Garni hotel & Glamping Zvjezdana dolina, Jasmina Vlahović.

Vlahović je od ful tajm majke troje danas uspješne djece, preko suvlasnice agencije za nekretnine, na kraju ostvarila viziju, koja je stalno tinjala u njoj – da postane vlasnica svog biznisa.

Ideja se, kako je kazala u podkastu koji je Privredna komora (PKCG) kreirala kao dio kampanje Snaga je u svima nama, rodila dok je odmarala u prirodi.

“Ako je ideja dobra, prije ili kasnije, naše okruženje će prepoznati ono što mi pričamo. To je definitivno. Ako smo sami, sigurni u svoj put, osjeti se to i prepozna. Bitno mi je ostvarenje bilo da sebi dokažem da mogu da budem uspješna u poslu, kao i u tome da budem mama“, rekla je Vlahović.

U početku je, kako je saopšteno iz PKCG, porodica sumnjala u ideju, ali je kasnije pružila punu podršku bez koje, kako je rekla, ne bi mogla da uspije. Razvila je autentičan biznis koji gosti ocjenjuju desetkom.

“Kada mi gost kaže da je ono što ja nudim doživio u nekom selu u Švajcarskoj, Austriji, Sloveniji – znam da sam na pravom putu“, rekla je Vlahović, naglašavajući ipak da ne želi da kopira pomenute destinacije, već da kreira autentičnu ponudu.

Orijentiše se prema sebi, a ne prema očekivanjima okoline. Tako uspješno upravlja kompanijom, ali i uživa u kuvanju i pripremanju hrane za svoje goste.

Hranu otkupljuje od domaćih proizvođača sa sela i svake godine povećava broj dobavljača, što bude neka porodica koja živi u selu i bavi se proizvodnjom nečega što njima u hotelu može biti potrebno.

“Gradim odnose polako, ali sigurno. Ne odustajem od toga, definitivno. Partnerski odnosi su vrlo bitna stvar u cijelom lancu prodavaca i kupaca – to je stub poslovanja. Kad neko u malom selu ima biznis, mi moramo da imamo dobre odnose da bi se to razvijalo kako treba i da bi bili primjer drugima”, kazala je Vlahović.

Ona je ohrabrila i ostale da uđu u svoj biznis i da mogu da krenu od nekih manjih stvari, ne moraju svi da otvaraju hotel.

Vlahović je navela da ne treba previše za početak, samo poštovanje osnovnih principa poslovanja.

„Potrebni su ljubaznost, higijena i usluga. To mogu svi“, poručila je Vlahović.

Ona ima poruku i za mlade – ako vjeruju u svoju viziju, da ne dozvole da ih iko i išta pokoleba.

To treba da im bude zvijezda vodilja.

Vlahović je istakla da nije prihvatala prosječnost i da se trudila da ima najkvaliteniju uslugu, pa njeni gosti, pored ostalog, mogu da osjete komfor hotelskog smještaja i dok borave u prirodi u glamping šatorima.

Ona smatra da je postigla uspjeh zato što je biznis barijere savladavala pristupom da ne postoje problemi, nego samo prepreke koje treba da se prevaziđu.

A prepreka je bilo – otvorila je firmu prve godine korone i već druge godine je od posla koji je bio sezonski morala da počne da vraća kredit.

Govoreći o podršci institucija, na početku joj je pomogla lokalna zajednica, kao i Investiciono-razvojni fond (IRF), koji joj je odobrio kredit i time otvorio vrata za razvoj biznisa.

Za bolje poslovanje neophodno je da se poboljša putna infrastruktura u predjelima Prokletija, Komova i Bjelasice i da svi imaju više osjećaja za životnu sredinu.

Cio podkast se može pogledati na YouTube kanalu PKCG https://www.youtube.com/watch?v=OyZJTIQtSyQ

Vlahović je bila gošća trećeg od ukupno 12 podkasta PKCG, koji će se emitovati do kraja godine, svakog petka u 21 sati i 30 minuta na drugom programu RTCG i Youtube kanalu PKCG.

U razgovorima se istražuju ključne teme vezane za biznis okruženje kroz prizmu mikro, malih, srednjih i velikih preduzeća, direktno iz perspektive vlasnika/ca tih kompanija.

Kroz kampanju Snaga je u svima nama, PKCG želi da podigne svijest o važnosti crnogorske biznis zajednice, kroz pružanje podrške postojećim preduzetnicima i motivišući buduće liderke i lidere da se odvaže na preduzetničke korake.

