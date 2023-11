Nastavak saradnje važan za uspješno korišćenje pretpristupnih fondova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nastavak saradnje država regiona izuzetno je važan za uspješno korišćenje pretpristupnih fondova, saopšteno je na regionalnom sastanku predstavnika IPA tijela država Balkana.

Na sastanku u Tirani učestvovala je i delegacija Crne Gore, na čelu sa sekretarkom Ministarstva finansija/nacionalnom ovlašćenom službenicom za finansijsko upravljanje sredstvima IPA fondova (NAO), Anom Raičević.

Iz Ministarstva finansija kazali su da je zajednički izazov sa kojim se sve države regiona trenutno suočavaju uspostavljanje dobre strukture za sprovođenje IPA III višegodišnjih programa.

“Na sastanku je konstatovano da je nastavak saradnje zemalja regiona, koja je započeta u julu održavanjem prvog regionalnog sastanka IPA tijela ovakvog tipa, od izuzetne važnosti za uspješno korišćenje pretpristupnih fondova”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da sz tokom sastanka razmijenjene ideje i iskustava, sa posebnim fokusom na preklapanje dvije finansijske perspektive i paralelno sprovođenje IPA II i IPA III programa.

Raičević je kazala da su neophodni dobri temelji u pogledu spremnosti, znanja i iskustva svih IPA tijela, posebno imajući u vidu da se svi programi iz IPA II perspektive realizuju po prinicpu „ex-ante“ odobrenja, a da se kroz IPA III period očekuje prelazak na „ex-post“ kontrolu.

Time se, kako je objasnila, značajno povećava odgovornost države korisnice sredstava u pogledu apsorpcije IPA sredstava.

Ona je kazala da je, cijeneći značaj pretpristupnih fondova koje Evropska unija (EU) daje državama kandidatima za članstvo, Crna Gora svojim primjerom razvoja i primjene motivacione politike, kao i politike zadržavanja kadrova, nastojala da bude vodeća u region.

Raičević je navela da Ministarstvo finansija posebnu pažnju posvećuje kontinuiranom jačanju ljudskih resursa u okviru IPA strukture, kao ključnog faktora razvoja.

Ona je istakla da je Crna Gora, od početka korišćenja IPA fondova prije više od jedne decenije, stekla značajno iskustvo i iskoristila dostupna sredstva za reforme u gotovo svim oblastima napretka.

“Pa je uspjeh na tom putu prepoznat i od Evropske komisije”, dodala je Raičević.

Ona je, govoreći o finansijskim pokazateljima uspješnosti, ukazala na iznos od oko 117 miliona EUR, koji je za Crnu Goru opredijeljen kroz IPA III period, a koji će biti apsorbovan u narednim godinama.

“Za malu administraciju kao što je crnogorska, dobijena sredstva su izuzetno značajna i zato će u narednim godinama posebna pažnja biti posvećena povlačenju što većeg iznosa iz dostupnih fondova, kako bi što spremnije dočekali punopravno članstvo i desetostruko veći iznos sredstava koji će Crnoj Gori biti na raspolaganju kao državi članici EU”, rekla je Raičević.

