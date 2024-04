Nastavak saradnje UPCG i UPS u susret ljetnoj turističkoj sezoni

Petrovac, (MINA-BUSINESS) – Stabilnost poslovnog ambijenta, fleksibilnost tržišta rada i efikasnost javne uprave preduslovi su unapređenja i daljeg razvoja privredne saradnje Crne Gore i Srbije, ocijenjeno je na sastanku predstavnika unija poslodavaca dvije države.

Događaj je održan u petak u Petrovcu u okviru dvodnevne radne posjete delegacije Unije poslodavaca Srbije (UPS) Uniji poslodavaca Crne Gore koja danas završava, a realizovana je u cilju postizanja dogovora o modelima unapređenja i razvoja dalje saradnje poslodavačkih organizacija i privreda Crne Gore i Srbije.

Na sastanku predsjednika UPCG Slobodana Mikavice i predsjednika UPS Miloša Nenezića, uz učešće privrednika – članova UPCG i UPS.

„Ocijenjeno je da ekonomije Crne Gore i Srbije predstavljaju sistem koji počiva na snažnim poslovnim vezama i dugogodišnjoj partnerskoj saradnji privrednika. Zato je potrebno što hitnije iznaći rješenja da se privreda rastereti nepotrebnih procedura i suvišne administracije koja usporava poslovanje i značajno otežava protok roba i usluga i međunarodnu razmjenu“, navodi se u saopštenju.

Učesnici su analizirali trenutnu situaciju na tržištu rada gdje je posebno akcentovan problem nedostatka kvalifikovane radne snage, što primorava privrednike na uvoz strane radne snage kako bi nadoknadili nedostatak domaćih radnika. Broj izdatih dozvola za rad stranih lica u prethodnoj godini upravo potvrđuje da najveći broj sezonskih radnika u Crnoj Gori dolazi upravo iz Srbije.

„Ukazano je da je potrebno intenzivirati saradnju kako bi se riješili dugogodišnji problemi koji onemogućavaju dalji razvoj privrede. Rješenje vide u digitalizaciji javnih uprava i neophodnoj povezanosti svih institucija, ali i reformi obrazovnog sistema kako bi se sistem obrazovanja prilagodio tržištu rada a time se olakšalo prilagođavanje radne snage novim zahtjevima tržišta“, navodi se u saopštenju.

Takođe, još jednom je apostrofiran problem bolje povezanosti dvije zemlje izgradnjom bržih saobraćajnica i modernizacijom pruga.

Predstavnici dvije poslodavačke organizacije zaključili su skup porukom da ostaju posvećeni pronalaženju rješenja koja će podržati održivi ekonomski razvoj i unaprijediti konkurentnost privreda Crne Gore i Srbije.

Sastanku UPCG i UPS prisustvovali su i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, kao i privrednici iz sektora turizma i ugostiteljstva, građevinarstva, uslužnih djelatnosti i saobraćaja.

