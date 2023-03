Naročito važan dijalog sa tržištem osiguranja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stalna komunikacija i dijalog sa tržištem osiguranja su naročito važni kako bi se sagledali realni okviri i rokovi za implementaciju standarda i zahtjeva koji se primjenjuju u Evropskoj uniji, ocijenio je predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, Uroš Andrijašević.

On je na konferenciji u Frankfurtu kazao da se aktivnosti u tom smislu već sprovode na dva nivoa saradnje, prije svega kroz saradnju Agencije za nadzor osiguranja sa evropskim regulatorima, a dodatno i kroz saradnju crnogorskih osiguravajućih kompanija sa njihovim matičnim kompanijama i evropskim grupacijama čiji su dio, koje već funkcionišu u režimu Solventnost II.

Delegacija ANO-a, u čijem sastavu su bili i direktor Agencije, Branko Barjaktarović i saradnici, učestvovala je na konferenciji u organizaciji Evropskog nadzornog tijela za osiguranje (EIOPA), koja je održana u Frankfurtu.

Konferencija je okupila predstavnike supervizora osiguranja iz deset nacionalnih nadzornih tijela iz Evropske unije i deset jurisdikcija izvan Evropskog ekonomskog prostora, kao i predstavnike Evropske komisije, Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke i Inicijative za pristup osiguranju.

Konferencija, kojom je predsjedavala predsjednica EIOPA-e, Petra Hielkema, bila je usmjerena na razmjenu mišljenja o nadzornim iskustvima i praksama, naročito u vezi sa implementacijom regulatornog okvira utemeljenog na riziku, kao što je Solventnost II.

Andrijašević je učestovao na panelu Izazovi na putu od nacionalnog zakonodavstva do evropskog okvira, tokom koga je predstavio aktivnosti ANO i Crne Gore na implementaciji regulatornog okvira Solventnost II, koji će Crna Gora biti u obavezi da primjenjuje od dana članstva u Evropskoj uniji.

Andrijašević je naveo da bez obzira na to što Crna Gora formalno još primjenjuje regulatorni okvir Solventnost I, izmjenama Zakona o osiguranju od prošle godine već su u nacionalni regulatorni okvir unešeni brojni elementi novog regulatornog režima, što je dodatno razrađeno podzakonskim aktima koje je Agencija donijela u prethodnom periodu.

Konferencija je zaključena okruglim stolom o saradnji, uključujući obuku i izgradnju kapaciteta.

