Namjera bila da se Budvanska rivijera proda manje nego što vrijedi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Povećanje procijenjene vrijednosti imovine Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera za 55 miliona EUR dokaz je namjere Demokratske partije socijalista (DPS) da je proda po mnogo nižoj cijeni od njene stvarne, ocijenjeno je iz Prave Crne Gore.

Predstavnik Prave, Ivica Vukčević, kazao je da je imovina Budvanske rivijere namjerno 2018. godine prikazana po mnogo nižoj vrijednosti od njene stvarne vrijednosti, da bi ona bila prodata po nižoj cijeni biznismenima povezanim sa DPS-om.

“Dokaz za to je najnovija procjena vrijednosti imovine Budvanske rivijere, koja je povećana sa 134,24 miliona EUR u 2018. godini na 189,54 miliona EUR u ovoj godini”, naveo je Vukčević u saopštenju.

Prema njegovim riječima, Vlada Duška Markovića je 2020. godine planirala da raspiše javni tender za prodaju 58 odsto akcija Budvanske rivijere, ali ta prodaja zbog smjene vlasti srećom nije realizovana.

“Da je ta prodaja bila realizovana bila bi to jedna od najvećih pljački građana i države Crne Gore”, smatra Vukčević.

On je kazao da povećanje procijenjene vrijednosti Budvanske rivijere za čak 55 miliona EUR pokazuje da to hotelsko preduzeće može veoma uspješno poslovati u državnom vlasništvu.

“Moramo naučiti lekciju iz neuspješne privatizacije Željezare Nikšić i drugih neuspješnih privatizacija državnih firmi, da se strateški važna preduzeća ne prodaju, jer je to protivno javnom interesu. Mora se spriječiti da bude prodata Budvanska rivijera kao najveća hotelska grupa u državnom vlasništvu, koja je strateški važna za razvoj turizma, zbog hotela koji se nalaze na najatraktivnijim lokacijama na našoj obali”, rekao je Vukčević.

DPS, kako je kazao, nije uspio da proda Budvansku rivijeru, ali je uspio da je opljačka.

“Funkcioner DPS-a Saša Radović je nakon smjene sa mjesta predsjednika Odbora direktora Budvanske rivijere 2021. godine tražio i dobio otpremninu u vrijednosti od 76 hiljada EUR. On je prema članu 21 Zakona o radu dužan da vrati otpremninu, jer ga je u decembru prošle godine imenovala Vlada Dritana Abazovića na funkciju vršioca dužnosti izvršnog direktora državne kompanije To Montenegro”, naveo je Vukčević.

On smatra da zapošljavanje istaknutog kadra DPS-a na važne funkcije predstavlja nastavak politike DPS-a i pokušaj rehabilitacije istaknutih funkcionera te partije.

“Borićemo se da Budvanska rivijera ostane u državnom vlasništvu i nećemo dozvoliti da funkcioneri DPS-a nastave nekažnjeno zloupotrebljavati državne resurse i pljačkati građane”, zaključio je Vukčević.

