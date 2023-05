Najviše nepravilnosti na primorju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najviše kršenja Zakona o unutrašnjoj trgovini, odnosno rad nedjeljom i tokom državnih praznika, je u prethodnom periodu zabilježeno na primorju, saopštila je glavna tržišna inspektorka, Marina Radulović.

Ona je za Jutarnji program Televizije Crne Gore (TVCG) saopštila da je tokom Dana državnosti pet objekata radilo mimo zakona, te da je registrovano 17 nepravilnosti i izdato 30 prekršajnih naloga u iznosu od preko 11 hiljada EUR.

Tokom prvomajskih praznika bilo je nešto više nepravilnosti – 49, a izdato je 80 prekršajnih naloga u iznosu preko 25 hiljada EUR, prenosi portal RTCG.

U tom periodu, kako je kazala Radulović, zatvoreno je 18 objekata.

“Sve se nadamo da ćemo iz godine u godinu imati manje nepravilnosti i da će stanje biti urednije, međutim to nije slučaj. Kada su praznici, kontrole su učestalije u svim opštinama”, dodala je Radulović.

Ona je apelovala da se vodi računa o zakonu i naglasila da su inspektori na terenu, te da svaka nepravilnost neće proći nezapaženo.

“Građani često javljaju da neki objekti rade, što nam pomaže pri sankcionisanju”, rekla je Radulović.

Na pitanje o akciji Stop inflaciji i kontroli sprovođenja, Radulović je saopštila da su kontrolisali trgovce koji sprovode tu akciju i da je stanje na terenu zadovoljavajuće.

Ona je pohvalila dobru saradnju Tržišne inspekcije i Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

