Najveće interesovanje do sada za Kopaonik biznis forum

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kopaonik biznis forum, sa centralnom temom Otpornost ekonomije u neizvesnim vremenima – Ključni izazovi za Srbiju i Zapadni Balkan, počeće u nedjelju.

Organizatori su saopštili da je interesovanje za najznačajniji konferencijski događaj u zemlji i region, na koji se očekuje prisustvo više od 1,5 hiljada posjetilaca, veliko.

Na Forumu, koji će trajati do srijede, prijavljeno je oko 200 govornika koji će učestvovati na 34 panela, tri plenarne sesije i četiri specijalna događaja.

“Više od jedne trećine panela biće posvećeno čitavom regionu i izazovima sa kojima se susreću države Zapadnog Balkana, o tome će govoriti renomirani stručnjaci i eminentna imena domaće i regionalne privredne i političke scene”, navodi se u saopštenju.

U radu Foruma aktivno učešće će imati predsjednica i članovi Vlade, guverner NBS, ambasadori zemalja EU i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), predstavnici akademske zajednice, međunarodnih finansijskih institucija, privrednici, kao i predsjednici privrednih komora regiona.

Kao i prethodnih godina, uvodno izlaganja na Forumu imaće guvernerka Narodne banke Srbije, Jorgovanka Tabaković. Na kraju Foruma, sada već tradicionalno, učesnicima će se obratiti predsjednica Vlade Srbije, Ana Brnabić.

Predsjednik Saveza ekonomista Srbije, Aleksandar Vlahović, kazao je da je Kopaonik biznis forum od svog osnivanja mjesto susreta, poslovnog povezivanja i dijaloga.

“U proteklih 30 godina Forum je neprekidno rastao i razvijao se u sadržinskom i organizacionom smislu. Danas je to najprestižniji poslovni događaj u zemlji i regionu. Kontinuirano podizanje kvaliteta Foruma ostvareno je u okruženju, u kojem su, uglavnom, prisutni diskontinuiteti i zaokreti u gotovo svim sferama društva”, rekao je Vlahović.

Hronološki posmatrano, ključne teme zastupljene na Forumu odražavale su stanje i trendove ekonomskih događaja u Srbiji i regionu.

“Očekujem da i ove godine Kopaonik biznis forum opravda naziv “srpski Davos”, te da istinski bude platforma za argumentovanu razmjenu stavova, mišljenja i predloga”, poručio je Vlahović.

On je posebno rekao da je ponosan što je Forum svojim kvalitetom održao kontinuitet i opravdao epitet najvažnijeg privrednog događaja u Srbiji.

To znači da će i ovoga puta srpski Davos biti mjesto na kojem se analitički razmatraju brojne teme i pokreću konstruktivne rasprave i kritičke analize ne samo u makroekonomskoj sferi, već i u svim oblastima koje su važne za razvoj privrede i društva.

„Forum će i ovog puta okupiti eksperte iz regiona sa kojima ćemo razmijeniti stečena znanja i iskustva i na osnovu toga nastojati da formulišemo adekvatan odgovor na izazove koji su pred nama. Naša namera je da iz godine u godinu sve probleme sagledavamo regionalno, u cilju eliminisanja prepreka za saradnju koje postoje na političkom, ali i ekonomskom planu“, rekao je Vlahović.

Tradicionalno partnerstvo sa kompanijom MasterCard, započeto 2016. godine, obezbjeđuje dodatnu podršku u postizanju veće vidljivosti i podizanja kvaliteta ovog značajnog događaja.

Direktorka za tržišta Srbije Crne Gore i BiH u kompaniji Mastercard, Jelena Ristić, kazala je da je poslovno, a prije svega finansijsko tržište Srbije, u prethodnoj deceniji prošlo kroz značajne promjene u pogledu usvajanja savremenih tehnoloških rješenja i promjene svijesti svih učesnika na tržištu.

To su, kako se dodaje, pozitivni pomaci posmatrano u kontekstu globalne super-povezanosti i hiper-oslanjanja na tehnologije što su dve paradigme savremene ekonomije.

“Imajući u vidu da mi nijesmo izuzeti od globalnih trendova koji se prelivaju na naše tržište, važno je raditi na izgradnji otpornosti svih tržišnih igrača, naročito malih i srednjih preduzeća koja su okosnica svake lokalne privrede”, rekla je Ristić.

Praksa pokazuje da su savremene bezgotovinske tehnologije, uz edukaciju i izgradnju povjerenja u tehnologije, temelj tih napora, a da takve aktivnosti daju najefikasnije rezultate kroz među-sektorsku saradnju, za čije jačanje uvijek ima prostora.

“Sve su ovo teme koje Mastercard pokreće i stavlja u fokus tokom ovogodišnjeg Foruma i vjerujem da nas očekuju otvorene diskusije jer samo onda kada realno sagledamo i pozitivne i ne tako pozitivne strane svog položaja, možemo da napravimo efikasne korake ka unapređenju”, kazao je Ristić.

Kopaonik biznis forum ove godine obilježava značajan jubilej – tri decenije postojanja. Za ovih 30 godina kroz Forum je prošlo više od 15 hiljada učesnika, a održano je više od 400 panela, na kojima je učestvovalo oko četiri hiljade panelista. Te brojke najbolje ilustruju koliki je uticaj i značaj Kopaonik biznis foruma.

