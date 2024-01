Najave kineskih podsticaja podigle cijene nafte

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijena nafte primaknule su se u srijedu 80 USD, podržane odlukom kineske centralne banke o jačanju likvidnosti koja bi trebalo da podstaknu privredu, raspirivši očekivanja o oživljavanju potražnje za energentima.

Na londonskom tržištu cijena barela nakon podne bila je viša 40 centi nego na zatvaranju trgovine u utorak i iznosila je 79,95 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 57 centa višoj cijeni, od 74,94 USD.

Trgovci su se u srijedu fokusirali na kinesku monetarnu politiku. Kineska narodna banka smanjiće od 5. februara udio propisanih rezervi banaka, objavio je guverner Pan Gongsheng što bi privredu trebalo staviti na raspolaganje do bilion juana (139,45 milijardi USD), prenosi SEEbiz.

U decembru kineski zvaničnici najavili su mjere koje bi trebalo podržati neujednačeni ekonomski rast nakon ukidanja strogih pandemijskih ograničenja.

Trgovci očekuju da će kineski podsticaji oživjeti mlaku potražnju za energentima.

Podršku cijenama pružaju i geopolitičke napetosti.

SAD i Britanija izveli su i u utorak udare na ciljeve u Jemenu, uz obrazloženje da žele zaštititi plovidbu komercijalnih brodova od napada jemenskog pokreta Ansar Allah. Od novembra jemenski borci napadaju brodove povezane s Izraelom, tražeći obustavu izraelskih vojnih operacija u palestinskom Pojasu Gaze.

Izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol izjavio je prošle sedmice da poremećaji u transportu kroz Crveno more ne bi trebalo značajnije podići cijene nafte, ukazujući na pojačano snabdjevanje i posustalu potražnju.

“Prekidi trgovine u Crvenom moru tek blago podižu cijene nafte, nijedna fizička pošiljka nije do sada izgubljena, ali ne može se isključiti eskalacija sukoba u regiji”, naveli su u bilješci analitičari HSBC-ovog Global Researcha.

Značajniji rast cijena zakočila je stabilizacija dolara blizu najviše nivoe u šest sedmica prema korpi šest ostalih ključnih svjetskih valuta valute. Jak dolar smanjuje potražnju jer nagriza kupovnu moć kupaca s drugim valutama.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u utorak barel korpe nafte njenih članica poskupio 1,6 USD, na 81,3 USD.

