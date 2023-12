Na Trgu nezavisnosti svečano otvoren Podgorički pazar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podgorički pazar svečano je otvoren u četvrtak, aktiviranjem dekorativne rasvjete na Trgu nezavisnosti.

Manifestaciju je otvorila gradonačelnica Olivera Injac, koja je kazala da je raduje što će Podgorica u prazničnim danima i posebnom sjaju, građanima i posjetiocima imati šta da ponudi.

“Podgorički pazar je za kratko vrijeme postao jedan od centralnih događaja, naročito u prazničnim danima u kojem uživaju svi građani i posjetioci glavnog grada. Sudeći po programu, nemam ni najmanju sumnju da će naš grad u narednih 40 dana sijati u punom sjaju i ponuditi istinski ugođaj za sve generacije”, rekla je Injac.

Ona je, kako je saopšteno iz Glavnog grada, podsjetila da će se Podgorički pazar, osim Trga nezavisnosti, realizovati i na još dvije lokacije.

“Građani će biti u prilici da u raznovrsnim sadržajima uživaju i na Trgu Bećir bega Osmanagića kod Sahat kule, ali i na Trgu Svetog Petra Cetinjskog. Ostaje mi na kraju da vam poželim da uživate u programima i prazničnim danima sve do sredine januara, vraćamo ljubav Podgorici koja to zaslužuje. Pazar može početi”, poručila je Injac.

Podgorički pazar će trajati do 15. januara, uz raznovrstan i bogat program za sve generacije.

