Mujović dogovorio direktnu saradnju EPS-a i RUP-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović, dogovorio je sa izvršnim direktorom Elektroprivrede Srbije (EPS), Dušanom Živkovićem, direktnu saradnju između te kompanije i pljevaljskog Rudnika uglja (RUP).

Iz Ministarstva su objasnila da će u buduće sva nabavka uglja EPS-a od RUP-a ići na osnovu bilateralne saradnje dvije kompanije, čime će se izbjeći nepotrebni troškovi trećih lica, posrednika u trgovini, smanjiti mogućnost manipulacija i postići maksimalni benefiti za firme.

Oni su dodali i da će taj princip saradnje početi da se primjenjuje nakon što EPS-u isteknu aktuelni ugovori o nabavci uglja.

Saradnja između EPS-a i RUP-a nastala je kao nastavak nedavnog trilateralnog ministarskog sastanka u Beogradu, na kojem je Mujović razgovarao o regionalnoj saradnji u oblasti energetike sa ministrima energetike i rudarsva Srbije i Republike Srpske, Dubravkom Đedović Handanović i Petrom Đokićem.

„Da je susret troje ministara bio plodonosan, pokazuje i dogovor sa EPS-om, ali i pokretanje pitanja Bilećkog jezera, kada je Mujović dogovorio sa Đokićem da se krene u zajedničko rješevanje, te se očekuje ponuda iz Republike Srpske“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su poručili da je namjera države i resornog ministra da se u regionalne razgovore u energetici uključe i ostale države regiona.

