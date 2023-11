Mugoša: Pored minimalnih povećati i ostale penzije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Povećanje minimalnih penzija je neophodno ali treba da ga prati i povećanje ostalih penzija, kazao je šef poslaničkog kluba Socijaldemokrata (SD) Boris Mugoša.

Mugoša je naveo da je to suština zaključka Skupštine koji je prošle godine usvojen na njegov predlog, nakon što su, takođe na predlog SD-a, od 1. septembra prošle godine dodatno povećane minimalne penzije.

U saopštenju SD-a se navodi da je, uz usvajanje takvog zakonskog predloga, Skupština na predlog poslanika te stranke donijela i zaključak kojim poziva Vladu da, nakon sagledavanja stanja u javnim finansijama i položaja svih penzionera, predlozi dinamiku daljeg povećanja svih penzija sa posebnim osvrtom na povećanje minimalnih.

Mugoša je rekao da je dinamika povećanja penzija i procentualni iznos stvar analiza jer se radi o sistemskoj, odnosno strukturnoj problematici kakva je penzioni sistem.

“Priča da je neko ko ima ovakav stav protiv povećanja minimalne penzije i druge slične floskule je klasično politikantstvo”, zaključio je Mugoša.

