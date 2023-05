Mugoša: Naći rješenje za podršku korisnicima srazmjernih penzija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanik i potpredsjednik Socijaldemokrata (SD), Boris Mugoša, saopštio je da se može i mora naći rješenje za podršku korisnicima takozvanih srazmjernih penzija.

Mugoša je na Twitteru napisao da duži niz godina ukazuje na neophodnost podrške korisnicima takozvanih srazmjernih penzija, jednoj od socijalno najugroženijih kategorija.

“Može se i mora naći rješenje za podršku ovoj kategoriji (nalazilo se već jednom na moju inicijativu). Većina njih prima penziju manju od minimalne”, poručio je Mugoša.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS