Moguće da Davidović preuzme Željezaru za desetak dana

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Nikšićki biznismen Miodrag Davidović mogao bi za desetak dana da preuzme Željezaru, saopštio je predstavnik radnika te kompanije Ivan Vujović nakon sastanka sa predstavnicima Vlade.

”Na sastanku nam je rečeno da će Davidoviću biti dozvoljeno postavljanje solarnih panela, kao i gradnja vjetroelektrane na njegovom zemljištu, čim prikupi svu potrebnu dokumentaciju. Država će u Željezaru ući sa 25 odsto sredstava, a Davidović će moći u narednih pet godina da otkupi njihov udio i postane stoodstotni vlasnik“, rekao je Vujović Vijestima.

On je dodao da Davidović u utorak počinje pregovore sa turskim vlasnikom i da bi mogao za desetak dana da preuzme Željezaru.

Vujović je naveo da su zadovoljni razgovorom i ishodom situacije, ali da će u Željezari ostati do konačnog rješenja.

Davidović je spreman da kupi Željezaru za 15 miliona, dok je njen vlasnik turska Tosyali grupa ponudila cijenu od 25 miliona. Nakon sastanaka Vlade i vlasnika Željezare, turska kompanija je najavila mogućnost niže cijene, a izvršna vlast spremnost da jednim dijelom postane suvlasnik i tako pomogne Davidoviću da preuzme fabriku.

Radnici od 2. juna danonoćno borave u upravnoj zgradi fabrike zbog najave menadžmenta da će od oko 250 zaposlenih otpustiti njih 229.

Tosčelik je u martu prošle godine obustavio proizvodnju, a početkom juna su najavili da će Željezara ubuduće biti firma za prodaju metala i rude.

Davidović je ove sedmice obišao fabriku nakon čega je izjavio da bi Željezara proradila da je potreban novi konti liv i valjaonica, kao i da će njegovi inženjeri doći i napraviti detaljan uvid u kakvom je stanju fabrika.

”Došli smo da vidimo možemo li ovaj objekat pokrenuti. Pokretali smo ga kada je Željezara imala 7,5 hiljada radnika, a Opština 300 ljudi. Danas Željezara ima 250 ljudi, a Opština 700. Vidite li u kakvoj smo tragediji kada sam ovdje prvi put došao”, kazao je Davidović radnicima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS