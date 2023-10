Moguća zajednička kompanija za uspostavljanje trajektne linije *

Bar, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici firme Adria Ferries su na sastanku sa Barskom plovidbom iskazali spremnost da se formira mješovita crnogorsko – italijanska kompanija, sa ciljem obezbjeđivanja nabavke broda koji bi obnovio trajektnu liniju između Crne Gore i Italije.

„Adria Ferries je iskazala spremnost da se preciziraju mogućnosti međusobne saradnje, sa akcentom na formiranje mješovite crnogorsko – italijanske kompanije, sa kojom bi, zajedničkim ulaganjem, bila obezbijeđena realizacija nabavke ferry broda, čime bi se na adekvatan način obnovila trajektna linija između Crne Gore i Italije u najskorije vrijeme“, navodi se u saopštenju Barske plovidbe.

Odbor direktora tog crnogorskog preduzeća sastao se u srijedu u Baru sa većinskim vlasnikom kompanije Adria Ferries iz Ankone, Albertom Rossijem, i vlasnikom Morfimare iz Barija Luigi Morfinijem, prenosi portal Bar Info.

“Na sastanku je iskazan visok stepen namjere za pronalaženje adekvatnog modaliteta i načina realizacije ponovnog uspostavljanja trajektne linije između Crne Gore i Italije”, navodi se u saopštenju Barske plovidbe.

Kompanija Adria Ferres je vlasnik više ferry brodova, koji obavljaju prevoz putnika i robe na trajektnim linijama u Jadranu.

“Suvlasnik kompanije Adria Ferries, Alberto Rossi, sa 67 odsto vlasništva i banka Intesa Sanpaolo, suvlasnik sa 33 odsto, prošle godine su ostvarili promet od 68,2 miliona EUR i izvršili isplatu dividende od 18 miliona EUR, što najbolje govori da se radi o veoma respektabilnoj kompaniji u sektoru međunarodnog trajektnog prevoza putnika i robe“, navodi se u saopštenju.

Zaključeno je da je neophodno početi sa analizama i projekcijama zajedničkih aktivnosti, na način da se pristupi izradi biznis plana sa studijom izvodljivosti, sa kojim bi se definisale predstojeće aktivnosti i pripadajući ekonomski pokazatelji, a sve u cilju obezbjeđenja ferry broda i ostvarenja profitabilne i održive privredne aktivnosti.

