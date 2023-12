Moguća saradnja u oblasti turizma i ekologije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Sjedinjene Američke Države (SAD) mogu uspostaviti dobru saradnju na polju turizma, ekologije i zaštite životne sredine, ocijenili su resorni ministar Vladimir Martinović i američka ambasadorka Judy Rising Reinke.

Kako je saopšteno na sastanku, SAD i Ministarstvo turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera, nastaviće da sarađuju u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU).

Reinke je kazala da SAD očekuju da će 44. Vlada raditi na implementaciji obaveza za što brže priključenje EU.

Martinović je poručio da je siguran u prozapadni kurs Vlade, čiji su prijatelj i strateški partner SAD, i upoznao Reinke sa planovim Ministarstva za naredni period.

“Neizostavno pitanje je Poglavlje 27 i godišnji izvještaj Evropske komisije (EK), koji nije na zadovoljavajućem nivou posljednjih šest godina. Ministarstvo, na čijem sam čelu, radi analizu kompletnog stanja u oblastima koje pokriva. Pred nama nije nimalo lak posao, posebno kada su uzmu u obzir prethodni izvještaji i analize, ali mogu da garantujem da posvećenost i rad neće izostati”, naveo je Martinović.

Reinke smatra da se može uspostaviti dobra saradnja sa Minstarstvom, kako na polju turizma, tako i ekologije i zaštite životne sredine, te je u tom kontekstu naglasila značaj razvoja sjevera Crne Gore.

Sagovornici su saglasni da je potrebno uspostaviti ravnotežu između razvoja sjevera i juga, kako bi se američkim i svim drugim turistima omogućio kompletan doživljaj Crne Gore, njenih prirodnih ljepota i kulturnih mogućnosti sjevera, što je moguće zahvaljujući geografskoj veličini Crne Gore.

Martinović i Reinke su kao značajno istakli razmatranje uspostavljanja avio-linije između Crne Gore i SAD-a, omogućavanje razmjene iskustava između turističkih turoperatora i veće promovisanje turističke ponude.

Martinović je istakao i nužnost diverzifikacije crnogorske turisitičke ponude, bolju vidljivost i konkurentnost na međunarodnom turističkom tržištu, te potrebu jače promocije Crne Gore u SAD-u.

Na sastanku je bilo riječi o rušenju biznis barijera, privlačenju američkih investitora kako bi ulagali u Crnu Goru i sklapanjem partnerstava osnažili ekonomsku saradnju dvije države.

Martinović se osvrnuo na Konferenciju okvirne Konvencije o klimatskim promjenama (COP28) u Dubaiju, gdje je imao važne bilateralne sastanke sa ministrima iz zemalja EU.

Reinke je istakla važnost korištenja te platforme, kako bi se pomoglo Crnoj Gori da ispuni svoje obaveze u skladu sa Pariskim sporazumom i ostvari napredak u pogledu usklađivanja sa pravnom tekovinom EU.

