Mobilna aplikacija Budva Trails za sve ljubitelje aktivnog turizma

Budva, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija Budve početkom godine je završila projekat GPS snimanja novih planinskih staza i izrade mobilne aplikacije, čija je realizacija počela prošle godine.

Iz TOB-a su objasnili da je prva faza projekta podrazumijevala obilazak oko 30 kilometara novih planinskih staza, pored postojećih, uređenih 50 kilometara, od sertifikovanog stručnjaka koji je napravio njihov elektronski GPS zapis i izradio elaborat signalizacije.

„Realizacijom ove faze povećao se broj i dužina označenih planinskih staza i na taj način poboljšala turistička ponuda u zaleđu budvanske rivijere, kao i kvalitet ponude aktivnog turizma“, navodi se u saopštenju.

Ti GPS zapisi su iskorišćeni za izadu mobilne aplikacije planinskih staza ukupne dužine od oko 82 kilometra koja je, pod nazivom Budva Trails, na raspolaganju korisnicima za besplatno preuzimanje putem App i Play Store-a i korišćenje online i offline, a prevedena je i na ruski i engleski jezik.

„Na taj način se ljubiteljima prirode i aktivnog odmora omogućilo brže i lakše upoznavanje sa zaleđem budvanske rivijere i mogućnostima obilaska tog, nedovoljno istraženog, dijela opštine. U narednom periodu se planira dodatno razvijanje ovog vida turizma i uređenje i signalizacija dodatnih staza u budvanskom zaleđu“, kazali su iz TOB-a.

