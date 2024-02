Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Francuska imaju mnogo prostora za saradnju i investicije, ocijenili su premijer Milojko Spajić i predstavnici francuske biznis asocijacije MEDEF.

Spajić je tokom sastanka, kom su prisustvovali zvaničnici brojnih ministarstava i francuskih kompanija, iskazao intenciju 44. Vlade da transformiše i diversifikuje ekonomiju, zbog čega je potrebna saradnja sa najuspješnijim kompanijama, što članice MEDEF-a sigurno jesu.

Iz Kabineta premijera je saopšteno da će razvoj bilateralnih odnosa između Crne Gore i Francuske biti baziran na četiri stuba definisana u krovnom strateškom dokumentu, o kom je Spajić razgovarao u ponedjeljak sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom.

“Zato je današnji razgovor sa čelnicima najuspješnijih francuskih kompanija, nastavak jačanja veza između dvije zemlje, a zajednička je poruka da postoji mnogo prostora za saradnju”, navodi se u saopštenju.

Bilo je riječi o potrebi dodatne promocije crnogorskih investicionih, turističkih i drugih ekonomskih potencijala u Francuskoj, a u tom kontekstu upućen je poziv čelnicima kompanija i institucija da posjete Crnu Goru.

“Takođe je razgovarano o konkretnim infrastrukturnim projektima, koji bi trebalo da omoguće znatno brži, ravnomjeran i održiv razvoj Crne Gore”, dodaje se u saopštenju.

U fokusu razgovora bili su i turizam, hotelijerstvo, ekonomija, biznis i sajber bezbjednost.

Konstatovano je da postoje brojne pogodnosti za strane investicije, a biznis ambijent u Crnoj Gori će se dodatno razvijati kroz pokrenute reforme.

Istaknuto je i prisustvo više francuskih kompanija u uspješnim projektima u Crnoj Gori, a iz MEDEF-a je predložen nastavak razgovora kroz povezivanje sa Privrednom komorom Crne Gore i lokalnim kompanijama.

MEDEF je najveća i najznačajnija francuska biznis asocijacija koja okuplja 7,1 hiljadu kompanija i 85 poslovnih savjeta. MEDEF aktivnosti sprovodi u preko 120 zemalja, a partneri su im između ostalih i Svjetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, kao i AFD i Proparco.

