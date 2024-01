Milović: Potvrđena neodgovorna kupovina Željezare i katastrofalno poslovanje u Solar gradnji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neodgovorna kupovina Željezare i katastrofalno poslovanje u Solar gradnji danas je potvrđena i građanima, rekao je poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Milović.

Ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović rekao je ranije danas da situacija sa preduzećem Solar gradnja nije dobra, da su dugovi poprilično veliki, „ali naći će se izlaz“.

Milović je rekao da će neriješena pitanja i u Željezari i u Solar gradnji, u vezi sa načinom finansiranja, otpočinjanje proizvodnje kao i probleme sa državnom pomoći, prekomjernom broju zaposlenih, blokade računa, na kraju platiti građani.

„Kako smo i ranije upozoravali, “što se grbo rodi vrijeme ne ispravi”. Od početnog naduvanog optimizma prethodne Vlade, do danas realnog ekonomskog i egzistencijalnog problema zaposlenih u obje kompanije“, naveo je Milović na društvenoj mreži X.

On je kazao da su problemi sa kompanijom EPCG Željezara i Solar gradnja nastali zato što je pri kupovini imovine željezare od Elektroprivrede kao i osnivanja Solar gradnje, izostala jasna i ozbiljna ekonomsko-finansijska i pravna analiza koja je trebalo da odgovori na brojna pitanja uključujući i održivost oba projekta.

„Nažalost danas je katastrofalno stanje i u Željezari i u Solar gradnji potvrđeno“, zaključio je Milović.

