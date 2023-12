Milatović zadovoljan širokom podrškom za izbor Radović

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović čestitao je Ireni Radović na izboru za novu guvernerku Centralne banke Crne Gore (CBCG).

Milatović je na društvenoj mreži X naveo da posebno zadovoljstvo pričinjava to što je parlament sa 58 glasova podržao njegov prijedlog i što je postignuta široka podrška po pitanju te važne teme.

“Potrebno je da radimo na ostvarivanju boljeg međunarodnog kreditnog rejtinga, kako bismo ostvarili povoljnije uslove za našu privredu i stanovništvo, te crnogorsku ekonomiju tako učinili konkurentnijom”, kazao je Milatović.

On je rekao da ohrabruje da se sa istim elanom pristupi i ostalim pitanjima koja se tiču EU agende, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, i unaprjeđenja kvaliteta života svih građana Crne Gore.

