Milatović u narednih desetak dana predlaže guvernera CBCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, dostaviće u narednih desetak dana u skupštinsku proceduru predlog kandidata za guvernera Centralne banke (CBCG).

„Predložiću kandidata ili kandidatkinju koji svojim prpfesionalnim i akademskim referencama zaslužuje da bude guverner ili guvernerka CBCG“, rekao je Milatović na Cetinju, nakon svečane sjednice lokalnog parlamenta povodom Dana oslobođenja i Dana Prijestonice.

On je kazao da je čekao da se u potpunosti zaokruži Skupština Crne Gore, kako bi poslao predlog za kandidata za guvernera CBCG.

„Sada kada imamo taj preduslov, već u narednim danima ću poslati predlog. Predlog koji budem poslao Skupštini apsolutno će biti u odnosu na profesionalne i akademske reference toga kandidata ili kandidatkinje“, naveo je Milatović.

On je dodao da je CBCG nevjerovatno važna institucija.

„Nijesam bio zadovoljan njenim radom i mislim da je generalno i crnogorska javnost bila nezadovoljna radom prethodnog rukovodstva. Imali smo više kriza, čak i afera koje nijesu bile dobro hendlovane. Sada kada su se stvorili svi preduslovi, ja ću uraditi svoj dio posla”, saopštio je Milatović.

