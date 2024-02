Martinović na Berzi kongresnog turizma u Ljubljani i Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Delegacija Ministarstva turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera, predvođena ministrom Vladimirom Martinovićem, učestvovaće na Berzi kongresnog turizma Conventa 2024, u utorak u Ljubljani.

Tokom posjete Ljubljani, Martinović će se u odvojenim susretima sastati sa ministrom ekonomije, turizma i sporta, Matjažom Hanom i ministrom životne sredine, klime i energetike, Bojanom Kumerom.

Delegacija Ministarstva će, predvođena Martinovićem, učestvovati i na Međunarodnom sajmu turizma, od 21. do 24. februara u Beogradu.

Tokom posjete Beogradu, Martinović će se sastati sa ministrom turizma i omladine, Huseinom Memićem.

