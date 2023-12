Martinović: Ministarstvo će nastaviti da podstiče razvoj seoskih domaćinstava

Andrijevica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera, nastaviće da stimuliše seoska domaćinstva koja se bave pružanjem ugostiteljskih usluga u ruralnim područjima, da širi njihovu ponudu i jača kvalitet, poručio je resorni ministar, Vladimir Martinović.

On je na svečanoj dodjeli nagrada dobitnicima konkursa Ruralno, održivo, domaćinski, koju je u Andrijevici organizovalo Ministarstvo, istakao da ruralni turizam u Crnoj Gori doživljava značajan razvoj posljednjih godina, prenosi PR Centar.

“Ruralna područja postaju privlačne destinacije zbog autentičnog iskustva koje nude posjetiocima. Ovo uključuje tradicionalnu hranu, kulturne događaje i prirodne ljepote, doprinoseći održivom ekonomskom rastu u ruralnim zajednicama”, naveo je Martinović.

On smatra da investicije u infrastrukturu i promocija lokalnih resursa igraju ključnu ulogu u unapređenju ove vrste turističke ponude u Crnoj Gori.

“Da smo uspješni na tom putu pokazuje podatak da je u 2019. godini bilo registrovano 65 seoskih domaćinstava, dok ih je danas oko 286. Obećavam vam da će za vrijeme našeg mandata ovih domaćinstava biti još više, jer će akcenat Ministarstva na čijem sam čelu biti da se seoska domaćinstva i ruralni turizam razvijaju”, kazao je Martinović.

U Ministarstvu na čijem je čelu, kako je naveo, imaju namjeru da seoska domaćinstva postanu jedan od pokretača ekonomskog rasta kroz otvaranje novih radnih mjesta i sprječavanje odlaska mladih sa sela.

“Uvjereni smo da razvijen seoski turizam, u sprezi sa poljoprivredom, kao rezultat daje zdravu i stabilnu ekonomiju”, naveo je Martinović.

Predsjednik Opštine Andrijevica, Željko Ćulafić, kazao je da je ruralni turizam važan faktor turističkog razvoja Crne Gore, kao i razvoja te lokalne samouprave, navodeći da seoska domaćinstva zavređuju posebnu pažnju.

“Zato i mi sa lokalnog novoa nastojimo da doprinesemo da seoski turizam i proizvodnja zdrave hrane dobiju na značaju i da se kroz različite programe zaustavi sve prisutnije iseljavanje lokalnog stanoviništva, jer to je najveći problem sa kojim se suočavaju ovi krajevi”, rekao je Ćulafić.

On je pozvao je odgovorne u Vladi da još snažnije podrže sve dobre ideje, koje će doprinijeti da domaćini jačaju svoja gazdinstva.

“Na taj način jačaće i ovi krajevi koji su bogom dani za zimski i ljetnji turizam”, dodao je Ćulafić.

U kategoriji Najbolje seosko domaćinstvo, prvo mjesto je osvojilo seosko domaćinstvo Dide Rajka Vujića sa Cetinja, drugo Etno house Đurđevina Gorana Jovanovića iz Kolašina i treće Garnet Miška Lekovića iz Bara.

U kategoriji Najbolje seosko domaćinstvo na katunu, prvo mjesto je osvojilo seosko domaćinstvo Veliki lug Gordane Dulović iz Kolašina, drugo Katun Kuline Obrena Jeknića iz Kolašina i treće Komovi – katun Božićki iz Andrijevice.

U kategoriji Najbolja seoska domaćića, prvo mjesto je osvojila Sanja Delević – seosko domaćinstvo Medeni Brijeg iz Berana, drugo Blagica Stevović – seosko domaćinstvo La Nostra Casa sa Žabljaka i treće Slavica Tadić – seosko domaćinstvo Tadić iz Nikšića.

U kategoriji Najbolji mladi seoski domaćin/Najbolja mlada seoska domaćica, prvo mjesto je osvojila Bojana Ćirović – seosko domaćinstvo Ćirović iz Pljevlja, drugo Jovan Dedeić – seosko domaćinstvo Vukov konak sa Žabljaka i treće Bojan Filipović- seosko domaćinstvo Tara Gardens iz Mojkovca.

Na gradskom trgu više od 20 proizvođača domaćih proizvoda iz svih krajeva Crne Gore predstavilo je svoje ponude, a građani Andrijevice uživali su u raznolikom zabavnom programu.

