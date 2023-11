Mandić: Pljevlja će uvijek imati izuzetnu pažnju parlamenta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sjeverna regija Crne Gore, a posebno Pljevlja, uvijek će imati izuzetnu pažnju narodnog doma oko svih pitanja koja se tiču tog kraja, a sve u cilju boljeg života svih građana, saopštio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

Mandić je Dan Opštine Pljevlja njenom predsjedniku Dariju Vranešu, predsjednici Skupštine Opštine Jovani Tošić i svim građanima tog grada.

„Sa pozicije predsjednika Skupštine Crne Gore predano ću raditi na inkluzivnosti, tako da svaka lokalna samouprava u našoj zemlji ima u parlamentu iskrenog partnera. Sjeverna regija Crne Gore, a posebno Pljevlja, uvijek će imati izuzetnu pažnju narodnog doma oko svih onih pitanja koja se tiču tog kraja naše zemlje, kako bi se na taj način zajedničkim snagama izborili za bolji život svih građana“, naveo je Mandić.

Mandić je rekao da se nada da će se zajednički učiniti sve da upravo po modelu kakav postoji u Pljevljima, svi narodi u Crnoj Gori žive u duhu mira, sklada i zajedništva.

„Još jednom želim da vama i svim građanima Pljevalja srdačno čestitam Dan Opštine“, zaključio je Mandić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS