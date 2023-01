Ležište Mataruge isključiti iz nacrta Plana davanja koncesija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Grupa nevladinih organizacja (NVO) pozvala je Ministarstvo kapitalnih investicija i Vladu da iz plana davanja koncesija isključe lokaciju ležišta mrkolignitog uglja Mataruge u Opštini Pljevlja, jer se na taj način uništava prirodno bogatstvo Crne Gore.

“Pozivamo nadležno Ministarstvo i Vladu da razmotre ovaj slučaj i još jednom razmisle o tome trebaju li Crnoj Gori projekti koji uništavaju njeno prirodno bogatstvo, a na kojem se može graditi održiva budućnost zemlje”, kazali su predstavnici grupe NVO, koje čine Bankwatch Network, Da zaživi selo, Legalis i Eko-tim.

Oni smatraju da je vrijeme da se preduzmu odlučujući koraci i krene u postepeno napuštanje uglja, te da se aktivnosti usmjere prema ekološki prihvatljivijim projektima i u korist cjelokupnog društva.

Grupa NVO uputila je Ministarstvu kapitalnih investicija komentare na Nacrt plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za ovu godinu, za koji je u toku javna rasprava.

“Uvrštavanjem lokacije Mataruge u plan davanja koncesija, te otvaranje novog površinskog kopa uglja u budućnosti, nastavlja se politika devastacije prirodnih vrijednosti opštine Pljevlja, te se još jednom pokazuje nebriga države prema najsjevernijoj crnogorskoj opštini”, rekli su iz grupe NVO.

Oni tvrde da je lokacija Mataruge u koliziji sa više strateških i planskih dokumenata, prije svega sa nacrtom Prostornog plana Crne Gore do 2040. godine, te Lokalnim planom zaštite životne sredine opštine Pljevlja. Mataruge se nalaze u slivnom području gornjeg toka rijeke Ćehotine, a navedeni planski dokumenti svojim ciljevima definišu zaštitu ovog dijela rijeke.

“Takođe, potencijalno donošenje odluke o izdavanju koncesionih prava na eksploataciju uglja na lokalitetu Mataruge u suprotnosti je strateškim ciljevima Crne Gore u kontekstu evropskih integracija što, između ostalog, implicira i poštovanje klimatsko-energetskih politika Evropske zajednice. U godinama ispred nas svaka investicija i napor treba da budu posvećeni energetskoj tranziciji, a ne uvećanju eksploatacije uglja”, rekli su iz grupe NVO.

Oni su podsjetili da se voda iz Otilovićkog jezera koristi za vodosnabdijevanje stanovnika Pljevalja, dok bi otvaranje kopa u Matarugama direktno negativno uticalo na njen kvalitet, a time i na već ugroženo zdravlje Pljevljaka.

“Dodatno, PUP-om Pljevlja do 2020. je definisano da je lokacija Mataruge, uslovna lokacija, jer teško može biti prihvatljiva u zoni sanitarne zaštite vodozahvata i da treba imati u vidu da pored postojećih ekoloških problema kroz novo planiranje ne bi trebalo povećavati ekološke probleme i zagaditi još i preostali resurs vode”, kazali su iz grupe NVO.

Oni su dodali da analiza opravdanosti ostvarivanja javnog interesa, kao obavezni dio koncesionog akta nikada nije objavljena za koncesioni akt o energetskoj mineralnoj sirovini mrkolignitni ugalj lokaliteta Mataruge, koji je prošle godine bio na javnoj raspavi.

“Ta analiza je od posebne važnosti za ukupnu crnogorsku javnost kako bi se uopšte moglo diskutovati i raspravljati o dodjeli koncesije. Javni interes, koji je osnov za dodjelu koncesija i obavljanje koncesione djelatnosti nije dokazan ili analiza koja to potvrđuje nije data na uvid javnosti. Dodatno, Ministarstvo kapitalnih investicija nije nikada objavilo izvještaj sa javne raspave o koncesionom aktu za lokalitet Mataruge, te dalo obrazloženje na pristigle komentare zainteresovane javnosti”, saopštili su iz grupe NVO.

Oni smatraju da je Ministarstvo na taj način pogazilo jedan od najvažnijih mehanizama za obezbjeđivanje transparentnosti rada organa državne uprave, te poljuljalo povjerenje građana u rad i ciljeve takvih razvojnih politika.

