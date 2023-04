Krvavac: Javno dostupni podaci pokazuju da će državna kasa biti prazna

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Javno dostupni podaci sa sajta Ministarstva finansija pokazuju da će državna kasa biti prazna krajem maja, saopštio je član predsjedništva pokreta Evropa sad, Branko Krvavac.

„Da će kasa biti prazna, ne u junu, već krajem maja, nije procjena ni moja ni gospodina Spajića već to pokazuju javno dostupni podaci sa sajta Ministarstva finansija. Kada smo pomenuli jun, uzeli smo u obzir blagi rast prihoda u prethodnim mjesecima, koji se ne vezuje za gore pomenute jednokratne prihode“, rekao je Krvavac u reagovanju na navode ministra finansija Aleksandra Damjanovića da procjene o praznoj državnoj kasi ne stoje.

Damjanović je kazao da u ovom trenutku, u periodu januar-mart, Crna Gora ima suficit od jedan odsto ili nekih 65 miliona EUR. Dio ovog suficita ima uporište u negdje slabijoj realizaciji planiranih projekata.

„Sama po sebi činjenica da Crna Gora u prvom kvartalu ima rast od jedan odsto dovoljno govori o tome ko kako vodi državu. Sa jeftinim podmetanjima niko neće profitirati”, rekao je, između ostalog, Damjanović.

Reagujući na tu izjavu ministra finansija, Krvavac ističe da je jedan odsto suficita u prva tri mjeseca rezultat prije svega jednokratnih prihoda od ekonomskog državljanstva i donacije EU za energetiku.

„Suficit od jedan odsto u prva tri mjeseca rezultat je prije svega jednokratnih prihoda od ekonomskog državljanstva i donacije EU za energetiku, koje ne možete koristiti za pokrivanje tekućih obaveza planiranih budžetom za ovu godinu. Kada oduzmete jednokratne prihode tog suficita više nema, a sa druge strane, realizacija kapitalnih projekata nije malo slabija, kao što kaže gospodin Damjanović, već katastrofalna, bar po javno dostupnim podacima: ona je na nivou od samo 13 odsto plana“, saopštio je Krvavac.

On sugeriše Damjanoviću da povuče profit od hedžing aranžmana, koji je obezbijeđen zahvaljujući odlično odrađenom hedžing aranžmanu koji je za vrijeme svog mandata napravio predsjednik pokreta Evropa sad, Milojko Spajić.

Krvavac je naveo da će Ministarstvo finansija već u maju morati da vrati 100 miliona EUR starih dugova i da pokrije planirane deficite za april, maj i jun, koji su izazvani velikim rastom tekuće potrošnje: prvo rebalansom budžeta za prošlu godinu, a nakon toga budžetom za ovu godinu.

„Damjanović je ostao dužan građanima odgovor na pitanje zašto u njegovom planu u mjesecima ljetnje turističke sezone ostavrujemo deficite, što nije bio slučaj u prethodnim godinama, i pokrivamo ih depozitima koji ne postoje“, rekao je Krvavac.

On je dodao da je uvijek spreman da i sa Damjanovićem i sa bilo kim iz resora finansija javno razmijeni argumente i pomogne da zajednički riješe tu situaciju, koja je nastala neodgovornim planiranjem budžeta za ovu godinu.

