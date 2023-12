Krivično odgovaraju za utaju poreza i doprinosa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Uprave policije su državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru podnijeli krivičnu prijavu protiv turskog državljanina M.D. (41) i dva preduzeća zbog sumnje da su utaji poreze i doprinose u iznosu od 477,09 hiljada EUR.

Iz Uprave policije je saopšteno da se sumnja da je M.D, kao izvršni direktor u preduzeću DNZ Trade iz Budve i ovlašćeni u budvanskoj kompaniji Tetemontana, tokom 2021. i 2022. godine, počinio krivično djelo utaja poreza i doprinosa, na način što je u knjigovodstvu evidentirao fakture o utrošenom građevinskom materijalu, koje nije pratila adekvatna građevinska dokumentacija, niti specifikacije kao prilog za izvršene građevinske radove.

“U knjigovodstvu ovih preduzeća su prikazivane lažne fakture dobavljača po kojima nije isporučivana roba, niti su izvšene usluge i radovi, kako bi neosnovano ostvarili pravo na odbitak pretporeza, to jest ulaznog PDV-a, a sve u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi na štetu budžeta Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Takvim načinom poslovanja firma Tetemontana nanijela je štetu budžetu Crne Gore u ukupnom iznosu 234,36 hiljada EUR, dok je kompanija DNZ Trade nanijela štetu budžetu Crne Gore u ukupnom iznosu 242,73 hiljade EUR.

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala će na svim nivoima usmjeriti i staviti sve raspoložive kapacitete u pravcu otkrivanja i procesuiranja odgovornih koji svojim radnjama podrivaju ekonomski sistem Crne Gore i vrše druga krivična djela, a samim tim i dati adekvatan odgovor stranim državljanima koji pokušavaju da inkriminisane radnje inportuju i realizuju na teritoriji Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS