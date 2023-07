Kovačnica ponovo proradila

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U pogonu Kovačnice izvedeno je kovanje prve šarže za izradu namjenskih lega, za potrebe pogona, nakon šest mjeseci od kada je osnovana firma EPCG Željezara, kao i nakon dužeg vremena kada nije radila bivša Željezara.

“U skladu sa dinamikom aktivnosti predviđenih biznis planom, kao četvrti program, predviđeno je ponovno pokretanje pogona Kovačnice, koji uz Čeličanu predstavlja ‘srce’ proizvodnje”, naveli su iz EPCG Željezara.

Direktor Prerade Milan Kosović, koji je rukovodio cijelim procesom, kazao je da radnici fabrike žive za dan kada će, kao nekada, otprema gotove robe biti popunjena, u prvom redu, kvalitetnim čelikom, a onda i količinama, pišu Vijesti.

“To je garant uspješnog opstanka firme i to je nešto po čemu smo poznati ne samo u regionu, nego i šire, i ka tome će menadžment EPCG-Željezara Nikšić težiti”, rekao je Kosović.

Kako je kazao, Kovačnica je “mirovala” više od 18 mjeseci i nije lako bilo izvršiti sve pripremne aktivnosti, ali da su uspjeli u tome.

Predstavnik radnika, Ivan Vujović kazao je da je pogon Kovačnice bio spreman za rad mjesec prije nego što je to bilo predviđeno biznis planom i to bez planiranog bužeta od 6,5 miliona EUR.

On je naveo da radnici EPCG-Željezara Nikšić ne žele da se miješaju u politiku poslovanja uprave, ali da imaju pravo da iznesu svoj stav o pojedinim pitanjima.

Prema njegovim riječima, radnici nijesu protiv investitora, koji imaju namjeru da ulažu i time doprinesu razvoju fabrike i boljim uslovima rada, ma kako se oni zvali, ali da su zbog lošeg iskustva sa pojedinim investitorima u prošlosti “u strahu od investitora koji ne žele da investiraju, već samo da uništavaju opremu fabrike”.

Izvršni direktor EPCG-Željezara Nikšić, Đorđije Manojlović, pozivajući se na biznis plan, koji je usvojen od matične kompanije, Elektroprivrede (EPCG), očekuje odobrenje finansijskih sredstva predviđenih za pokretanje pogona Kovačnice, kako bi uspješno valorizovali proizvodne kapacitete i uspostavili odgovornu politiku djelovanja na domaćem i stranom tržištu.

