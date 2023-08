Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma raspisalo je konkurs za najljepšu kratku priču o Crnoj Gori.

Cilj konkursa, koji je otvoren do 30. septembra, je promocija nacionalnog brenda Crne Gore i isticanje njenih posebnosti.

“Zadatak konkursa je stvaranje proznog djela koje treba da odslikava autentičnost crnogorskog duha, države u kojoj se tradicija prepliće sa savremenim vrijednostima, bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem, prirodnim ljepotama, kao i bogatom florom i faunom”, navodi se u konkursu.

Učesnici konkursa treba da prikažu atraktivnu i uzbudljivu zemlju istaknutih junaka i gostoljubivih i zanimljivih ljudi i zemlju sa bogatom gastronomskom ponudom i povoljnim poslovnim ambijentom, koja predstavlja pouzdanog partnera u međunarodnim odnosima u svijetu.

Pravo učešća na književnom konkursu imaju građani stariji od 18 godina, državljani i državljanke Crne Gore, a učešće na konkursu je besplatno.

Na konkurs se mogu slati neobjavljene, originalne priče svih žanrova, napisane na crnogorskom jeziku, ćiriličnim ili latiničnim pismom.

Moguće je učestvovati sa samo jednom kratkom pričom dužine do deset hiljada karaktera (napisanom u Wordu – font Times New Roman, veličine 12, prored 1.5, margina Justify).

Priče koje nijesu poslate u skladu sa tehničkim uslovima konkursa, neće biti razmatrane.

Konkurs je anoniman i radovi se predaju pod šifrom.

Ministarstvo i žiri ne snose odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava.

Priče se dostavljaju poštom na adresu Ministarstva, Rimski trg 46, u četiri primjerka, pod šifrom. Šifra treba da bude ispisana na poleđini omotnice u kojoj se priča šalje, kao i na prvoj stranici priče. U istu pošiljku treba ubaciti poseban koverat označen šifrom, sa zapečaćenim podacima o autoru/autorki: ime i prezime, adresa, broj telefona, mejl adresa i kratka biografija.

Kontakt osoba za dodatne informacije je načelnica Direkcije za nacionalni brend, Marija Čvorović, putem mejla [email protected].

Žiri će razmotriti pristigle radove u roku od 30 dana, a rezultati će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za prijavljivanje.

Za tri najbolja rada predviđene su novčane nagrade i to 300 EUR za prvo mjesto, 200 EUR za drugo i 100 EUR za treće mjesto.

Nagrađene priče biće objavljene na internet stranici Ministarstva.

Žiri čine predstavnici Ministarstva i Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u saradnji sa kojim se realizuje konkurs, kao i istaknuti crnogorski književnici i književnice.

Žiri zadržava pravo da ne izabere nijedno ponuđeno rješenje, ili da proglasi samo prvo, samo drugo ili samo treće mjesto.

